若徐春鶯當選公職 王婉諭：中國恐透過「親屬」干預行動

時代力量黨主席王婉諭在臉書發文點出，中配參政將面臨七個層次的問題。（取自王婉諭臉書）

2023/11/04 20:18

〔記者林哲遠／台北報導〕民眾黨傳出擬納入中配徐春鶯進入不分區立委名單，引發輿論譁然。時代力量黨主席王婉諭今（4日）在臉書發文點出「七個層次問題」，她認為，要參政就要有接受檢驗的心理準備，但是若徐春鶯，或任何一個中配順利當選台灣公職，可預見中國一定會透過他們在中國的親屬，來干預其行動，造成親屬非常大的壓力。

王婉諭說，「我常跟孩子說，理解問題的時候，不能只看見一個面向。尤其有關政治、社會的問題，通常更涉及多個層次」舉例來說，近日民眾黨潛在不分區人選徐春鶯的中國配偶身分爭議，就有七個層次。

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第一層，只要符合法定要件，沒有人可以剝奪徐春鶯的參政權。王婉諭表示，第二，但要參政，就要有接受檢驗的心理準備。出身背景、言行主張、所屬政黨、交通違規，這些問題從小到大，通通有可能被檢視。

王婉諭解釋，第三，不只候選人要為自己辯護，徵詢、提名不分區立委的政黨，也該為自己的選擇與價值辯護。推給候選人，或是辯稱「只是海選」，不是負責任的態度；第四，台灣是個言論自由的國家，但這不代表親中、促統的言論有不被批評、檢視的保障。

她說，再者，來到台灣的中配，不一定都親中、促統，也不一定對「祖國」懷有什麼情感。徐春鶯的出線，會造成錯誤的代言效果，加劇國人對於中配的刻板印象。

王婉諭認為，如果徐春鶯，或任何一個中配順利當選台灣公職，可預見，中國一定會透過她／他在中國的親屬，來干預其行動，造成親屬非常大的壓力。

最後，王婉諭強調，只要中國還持續想著要併吞台灣，中配參政一定會重演第一到六層的爭議。任何一個政黨要提名中配參選，都應該推演過一次，並且做好充分的準備來接受挑戰。她也提醒，如果只想把所有層次的問題混在一起，那就不是負責任的態度，也無助於公共討論。

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