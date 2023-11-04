償還中興文創債務！宜縣府擬標售土地 初估進帳51億元

中興文創園區周邊土地擬標售償債。（記者蔡昀容攝）

2023/11/04 21:04

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭縣政府為償還中興文創園區29億元開發債務，擬標售園區周邊1萬7321坪土地，已送標售案進議會，若通過並獲行政院核定，即可編入年度預算，啟動土地處分程序。縣府說，周邊土地交易價格上漲，按目前行情預估，標售收入達51億9630萬元，足以償債，剩餘經費將納入文創基金。

中興文創園區的前身，是1935年創立的「台灣興業株式會社」，1959年轉型為中興紙業，曾是全國規模最大造紙工廠，以生產新聞紙為主，兼製各項文化及工業用紙，後來受到國際紙價波動及經濟變遷影響，漸轉盈為虧，2001年結束營業。

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宜蘭縣政府2013年接手中興紙廠舊址，開發面積25公頃，採逐年分階段推動，預估總開發經費29億元，由縣府貸款支應，近年的年利息2000萬至3000多萬元不等，已累積動支24億元；縣府計畫，透過販售園區周邊面積9509餘坪、7811餘坪的兩筆土地，償還29億元債務。

財政稅務局兩年前預估，以當時的交易價格來說，每坪約20萬元，可帶來34億6420萬元收入，償債綽綽有餘；如今每坪來到30萬元，收入至少可成長至51億9630萬元，多出17億3210萬元，相當可觀；但實際標售價格，仍要以當時市價，並經鑑價程序來計算。

財稅局表示，標售收入除了償債，剩餘經費會依照文創基金收支保管運用辦法辦理；已將標售案送縣議會，希望能排進議程，待議會審議通過後，才能送行政院核定，編入年度預算，進而啟動土地處分，進行標售。＃

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