游錫堃：孫中山、蔣中正、毛澤東都曾支持台獨與民主

民進黨主席暨總統參選人賴清德今在新北舉行首場大型造勢，「水牛伯」立法院長游錫堃到場助陣。（記者劉信德攝）

2023/11/04 19:10

〔記者許倬勛／新北報導〕民進黨主席暨總統參選人賴清德今在新北舉行首場大型造勢，「水牛伯」立法院長游錫堃為賴站台助講，他說，台灣是亞洲華人社會中唯一的民主國家，過去中國出身的政治家包括孫中山、蔣中正、毛澤東都曾支持民主、支持台灣獨立，但是掌權之後都變得專制，游更援引美國總統傑佛遜的名言「自由的花朵需要經常用愛國者和暴君的鮮血來澆灌」呼籲大家投給賴清德、讓立委國會過半，才能守護得來不易的自由民主，讓台灣繼續走在正確道路上。

游錫堃見現場人山人海，盛讚這是好的開始，彷彿重現當年陳水扁競選總統時的盛況，也代表過去的自由民主愈來愈好，走在蔡英文總統與賴清德副總統領到的道路上，「我們要感謝自己，感謝兩千三百萬人的表現」。

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游錫堃援引新加坡總理李光耀曾說「民主與人權是西方的舶來品，不適合亞洲國家」，但台灣用自己的力量建立自由民主的國家，是唯一、也是第一個民主國家。

游錫堃說，從中國出身的政治人物，起初都說要建立民主，但掌權後卻開始專政，包括與革命同伴鬧翻的孫中山、隨國民黨政府來台的蔣中正，更遑論中國的毛澤東、周恩來都是如此，這些人做的和講的都不同。

游錫堃舉例，1925年孫中山勉勵國民黨要鼓吹台灣獨立，1938年蔣中正支持台灣獨立，1941年周恩來也支持台灣獨立，1947年毛澤東還曾公開支持台灣獨立，但當他們掌權後，支持台獨的不是判死刑、就是被關到老，正因如此，台灣的民主更加珍貴，成為十五億華人社會的典範，這份民主是百年追求的成果。

「但是自由民主是會失去的」游錫堃說，根據美國倡議團體自由之家統計，17年來，全球有60個國家的民主退步，他引用美國第三任總統傑佛遜的名言「自由的花朵，需要經常用暴君和愛國者的鮮血澆灌」正因它會失去，若我們不去守護捍衛，下一代的子孫就得像蔣渭水一樣用血淚爭取。

游錫堃向群眾力薦賴清德，稱他是「可以信賴的」，賴清德明白窮苦人的感受，學經歷又優秀，要盡最大的努力共同持賴清德成為台灣的總統，同時一定要讓國會過半，若不能通過，就會像他擔任行政院長時一樣，軍購預算69次都無法通過。

「水牛伯」立法院長游錫堃助講時呼籲大家投給賴清德、讓立委國會過半，才能守護得來不易的自由民主，。（記者劉信德攝）

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