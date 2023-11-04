新北市長任內沒懈怠過 侯友宜：當警官「長槍對短槍」才辛苦

民黨總統參選人侯友宜出席歸僑挺侯後援會。（記者方賓照攝）

2023/11/04 18:17

〔記者吳亮儀／台北報導〕國民黨總統參選人侯友宜請長假投入選舉，今天（4日）中午出席歸僑挺侯後援會，他致詞時說，自己當新北市市長任內沒有懈怠過，每天早上6點上班，11、12點回家也不辛苦，「以前當警官才辛苦，長槍對短槍的歲月，與同伴生死與共」。

侯友宜說，他從事公務員生涯43年，從基層歷練到現在共15個職位，一生奉獻給國家、愛中華民國，「現在是中華民國最艱困的時候，侯友宜雖然高票當選新北市市長，但從沒懈怠過，仍要好好做好，過程中還得到四連霸的五星級市長，選舉走到今天，人民小事我放心上、國家大事更不能忘」。

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侯友宜說，台灣要備戰、不能引戰，平安最重要，看到以巴戰爭和烏俄戰爭，讓世世代代都回不去了，那兩岸又何必自殘？他說：「我前兩天在觀光產業大會說不要戰機來，只要客機來，要創造和平時機。」

侯友宜說，以前中國觀光客有240萬人，現在剩下6萬人，怎麼談交流？台灣號稱民主自由在怕什麼？要歡迎中國遊客、學生，來看灣看看，不要怕，讓海外人回到台灣定居，兩岸問題沒有解決就沒有國家安全，「侯友宜我不支持台獨，支持北京和台灣對話，讓兩岸對話，這是一場戰爭和和平的選擇」。

民黨總統參選人侯友宜出席歸僑挺侯後援會，獲贈代表「凍蒜」的蒜給予祝福。（記者方賓照攝）

民黨總統參選人侯友宜出席歸僑挺侯後援會，現場揮旗壯聲勢。（記者方賓照攝）

民黨總統參選人侯友宜出席歸僑挺侯後援會。（記者方賓照攝）

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