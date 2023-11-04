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徐春鶯稱統獨不是自己能決定！台灣基進轟：立場比柯更搖擺不定

台灣基進不分區立委參選人楊佩樺指，徐春鶯在專訪中立場搖擺不定。（台灣基進提供）

台灣基進不分區立委參選人楊佩樺指，徐春鶯在專訪中立場搖擺不定。（台灣基進提供）

2023/11/04 16:42

〔記者林哲遠／台北報導〕民眾黨傳出擬納入中配徐春鶯進入不分區立委名單，昨天徐春鶯接受專訪，否認過往與中國共產黨的相關質疑，並表示自己無法決定統獨，看大多數人立場而定。對此，台灣基進不分區立委參選人楊佩樺點出徐春鶯在專訪中立場搖擺不定，更直言徐春鶯把對國民黨的期待，轉嫁到民眾黨身上的心情，跟中國國家主席習近平如出一轍。

楊佩樺指出，徐春鶯在專訪中，否認包括擔任中國國家幹部、希望加速統一等質疑，卻都是玩文字遊戲，再濫情帶過，讓人懷疑未來徐若真的擔任立委，會不會在成為下一個馬文君之後，再說自己不知道、「有點霧煞煞」。

專訪中，針對海峽衛視曾經報導徐春鶯「希望兩岸加快統一步伐，讓身在異鄉的她們有更長時間回到大陸家鄉，與家人有更多機會重逢」，徐春鶯先是否認，並表示照片是合成，記得照片在哪拍攝，卻又說對於照片是中國媒體拍攝「霧煞煞」。楊佩樺質疑，第一次看見有人記得自己背後的背景，卻忘記面前專訪的媒體是誰，實在難以服眾。

此外，對於「中國國家幹部」指控，徐春鶯稱，自己是擔任國營企業幹部，楊佩樺質問，徐春鶯在專訪中，並未提及任何對現在中國共產黨行為的評價，反倒是對台灣政府很有意見，僅非黨員，難以證明她能夠對台灣忠誠，並阻絕來自中國的滲透、誘惑，反倒要提醒徐春鶯在中國也有一句話叫「喝地溝油的命，操中南海的心」，許多中國人便是如此，才自願成為小粉紅。

至於統獨立場，徐春鶯表示「不是自己能決定」，又說「如果大部分人認為要統一，她就支持統一」，楊佩樺怒轟，徐春鶯的立場不僅比柯文哲更搖擺不定，況且，中國不斷宣稱統一是台灣的主流民意，並且宣稱台灣前途要由中國十四億人決定，屆時如何信任徐春鶯不會採用中國的「大部分」決定立場，使其與中國口徑一致。

楊佩樺指出，中國政府一再透過人民進行滲透，不僅經貿交流變成武器，在台的中國籍配偶也時常被代言成統派立場，徐春鶯若真的期待成為該族群的代言人，就應該直接面對中國威脅的議題，才能使人信服。

最後，楊佩樺直言，徐春鶯把對國民黨的期待，轉嫁到民眾黨身上的心情跟習近平如出一轍。比起國民黨，柯文哲確實是更讓中國重視，不僅是中國直接指定要柯選總統，柯也認為應該要讓中國放心。由此可見，協助中國統戰的中配徐春鶯，當然更應該與柯文哲合作才能完成任務。

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