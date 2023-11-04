從國防到開發！「最強里長」陳永和拚立委 要推全面性保密條款

有「最強里長」之稱的陳永和將參選立委，成立競選總部。（陳永和競選團隊提供）

2023/11/04 16:13

〔記者吳俊鋒／台南報導〕有「最強里長」稱號的前台南龍崎區牛埔里長陳永和，以無黨籍身份投身第6選區立委選舉，挑戰現任的民進黨王定宇，今天成立競選總部，宣示要突破藍綠夾擊，贏得勝利，電視名主持人「于美人」也來助講；陳永和強調，當選後將推動全面性的保密條款，不僅在國防外交上，連基層的建設、開發等都要守口如瓶，避免土地被炒作。

陳永和提到，當選後會先從「律己」開始，從自我約束做起，進而推動保密條款，限定範疇不僅止於國防外交，包含政府對地方的重大建設與開發，立委們也應該避免透露。

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陳永和認為，潛艦國造一案，凸顯了立委保密的重要，但基層的重大開發規劃，也是「只能做、不能說」，否則容易被有心人炒作土地，失去公共建設的美意。

第6選區涵蓋仁德、歸仁、關廟、龍崎的南關線，以及東區29里，陳永和今天成立競選總部，支持者湧至，座無虛席，也將投入台北立委選舉的于美人專程到場助講，拉抬氣勢。

陳永和呼籲鄉親要選人格、會做事的，並提出文化觀光與旅遊等政見，爭取支持；他也認為卸任元首禮遇條例要修改，取消薪水，只給事務費等，減少財政支出。

有「最強里長」之稱的陳永和將參選立委，成立競選總部。（陳永和競選團隊提供）

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