推動台灣均衡發展！賴清德：讓年輕人回故鄉創業追逐夢想

賴清德允諾，當選後將建立中央與地方政府合作的機制，推動台灣均衡發展。（記者陳政宇攝）

2023/11/04 16:30

〔記者陳政宇／台北報導〕2024大選白熱化，民進黨總統參選人、副總統賴清德今（4）日除奔波南北造勢，亦出席新北市屏東同鄉會活動。賴強調，希望未來能推動台灣均衡發展，當選後，中央政府將建立與地方政府合作的機制，共同推動地方進步，包括地方創生或社會企業，讓年輕人可以回到故鄉創業、追逐夢想。

新北市屏東同鄉會今日舉辦會員大會，除了屏東出生的總統蔡英文，曾擔任屏東縣長的前行政院長蘇貞昌、民進黨總統參選人賴清德競選總幹事潘孟安、以及現任縣長周春米也到場共襄盛舉。

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蔡英文致詞指出，當總統有一位很厲害的行政院長，是非常重要的，所以蘇貞昌做4年，別的總統可能要做8年，甚至要更長的時間才能做好，因為蘇貞昌決定要做就不會猶豫，更不會因為被抱怨而停下來，「雖然蘇貞昌看起來很兇，但其實是很溫暖的人」。

蔡英文也提到，政府過去7年多來，已經核定高鐵延伸到屏東，並對屏東高鐵特定區做了周延規劃；今年3月屏東科技產業園區動工進行擴區、5月屏東科學園區動土，代表政府有決心推動屏東產業轉型升級。期盼持續發掘更多優秀人才，共同投入資源栽培屏東的下一代，讓屏東人發揮更大力量，下一個世代有更多屏東人為國家服務。

蘇貞昌表示，蔡英文8年政績，為台灣做很多事情，包括高鐵延伸屏東、屏東科學園區、屏東榮民總醫院、恆春的旅遊醫院、以及冷鏈廠，都是蔡英文對屏東的交通、健康、產業發展所做的努力和照顧。

他指出，屏東人從台灣尾拚到台灣頭，讓台灣能出頭，而賴清德從台灣頭照顧到台灣尾，施政佳績被稱讚為「賴神」，是歷練最完整的總統參選人，若能當選總統，就能繼續照顧屏東建設。

賴清德以民進黨總統參選人身分出席表示，他在行政院長任內推動屏東縣的各項建設，都是應該的，也很榮幸能夠參與其中，有一些建設是從他開始、蘇貞昌閣揆任內完成，也有從蘇貞昌開始、需要下一任總統繼續完成，他承諾當選後一定會如期如質完工。

賴清德說，他內心有一個理想，就是希望台灣能均衡發展，過去幾十年都是用城市帶動鄉村的發展，資源就跑到城市，形成重北輕南，南部得不到中央政府的資源，進而引起社會問題；例如年輕人為了上班就業，必須遠離家鄉到北部，故鄉的父母變獨居老人、無法含飴弄孫。

賴清德強調，他未來會在中央政府裡面建立一個機制，與地方政府共同合作，推動各項建設，也會邀請各界共同討論，中央跟和地方共同把錢花在建設上面，推動地方進步，盼透過上述規劃帶動地方產業，不管是地方創生產業或社會企業，讓年輕人可以回到故鄉創業，在故鄉追逐夢想。

蔡英文細數任內的屏東重大建設，並笑稱「蘇貞昌看起來很兇，但其實是很溫暖的人」。（總統府提供）

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