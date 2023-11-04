核二廠3年內重啟？核安會：嚴重誤解 非核家園立場未變

有媒體報導「核二廠2到3年能重啟」，對此，核安會澄清，是在立法院回答質詢時，說明核一廠乾貯設施通過執照的最快運轉時間，媒體報導是嚴重誤解。（資料照）

2023/11/04 13:49

〔記者吳柏軒／台北報導〕近期各總統參選人紛紛拋出能源政策，核電議題再被拋出，行政院長陳建仁、核安會主委陳東陽等也赴立法院備詢，並有媒體依質詢內容寫「核二廠2到3年能重啟」等報導，對此，核安會澄清，此處是指核一廠乾貯設施最快正式運轉時間，但仍要視新北市府通過水保執照的進度，並重申非核家園的立場未變。

核安會指出，主委1日於立法院回復立委質詢關於核一廠乾式貯存設施之期程，說明核一廠乾貯設施已經法院判決新北市政府應准予核定其水土保持計畫第二次變更設計案。

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核安會表示，倘若新北市府依判決核准相關變更設計案，台電公司即可辦理水保設施改善案工作，並於取得新北的水土保持完工證明，後續進行熱測試作業，完成後台電還須提報乾貯設施運轉執照申請案送核安會審查。

核安會說明，依推估前述作業，須耗時約2到3年時間，台電在核一廠的室外乾貯設施才可以正式運轉。有關媒體報導所稱核二廠2到3年能重啟，屬嚴重誤解。

核安會強調，非核家園的目標是政府政策，政府對此立場並未改變。目前核一、二廠已進入除役期間，核三廠亦依法提出除役許可申請，將於運轉執照屆期即永久停止運轉，進入除役，核安會將持續監督台電公司依除役計畫推動除役作業，並確認除役期間相關作業符合品質要求。

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