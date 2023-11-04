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農業部退回苗縣府申請化製廠 曾玟學質疑邱鎮軍把單純議題變成政黨問題

曾玟學。（資料照）

曾玟學。（資料照）

2023/11/04 16:02

〔即時新聞／綜合報導〕苗栗縣政府規劃在銅鑼鄉設置畜牧循環資源利用研究中心，地方擔心收受處理死廢畜禽破壞環境，連署反對中。苗栗縣議員曾玟學與國民黨提名立委參選人、苗栗市長邱鎮軍為此多日隔空駁火，曾玟學怒批，邱鎮軍為了政治考量，把單純的議題變成政黨問題。

曾玟學在臉書PO文表示，看到農業部的這份退回縣府申請化製廠的公文很替銅鑼化製廠自救會的鄉親們感到開心，這份公文說明了幾件事情：

1. 本案是苗栗縣政府主動提出申請，於10/27將事業興辦計畫送至農業部。

2. 本來設計標的是代處理堆肥廠，但送來的興辦事業計劃書卻是要設立禽畜糞沼氣發電設施，各項規劃都該重新評估補正，故退回計劃書。

3. 在立法委員沈發惠日前跟農業部的總質詢中，農業部清楚表達地方需有共識，因此公文第三點明白要求縣府應取得地方共識之相關資料，在地方超過6000份反對連署的情況下，退回的計劃書不可能取得地方共識。

曾玟學指出，「甩鍋市長」邱鎮軍不斷把本案推給農業部，卻隻字不提縣府的角色，現在農業部這邊已清楚表態沒辦法取得地方同意就無法達成條件，球已經回到縣府，請鍾縣長就順應民意，撤回本案吧。

曾玟學直言，至於從頭到尾棄銅鑼、公館、苗栗市反對鄉親不顧的邱大市長，若仍沒有簽連署書也是已來不及。為了政治考量，把單純的議題變成政黨問題，鄉親的眼睛是雪亮的，只顧自身利益的人勢必無法獲得民心。

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