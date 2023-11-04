諷藍白急討論「火車」王婉諭：時力拒政治口水 力推交通政見

時代力量今（4）日舉辦「交通安全 力來守護」政見發表會。（記者林哲遠攝）

2023/11/04 11:31

〔記者林哲遠／台北報導〕時代力量在今（4）日舉辦「交通安全 力來守護」2024時代力量政見發表會，由黨主席王婉諭、秘書長李兆立、不分區立委參選人陳昱安、零死亡願景召集人林柏勛，發表行人安全交通議題調查報告與四大交通政見，並邀請交通YouTuber企鵝交通手札、交通YouTuber貓頭鷹交通書與談，展現時代力量投入交通改革的成果與主張。

王婉諭首先指出，交通事故每年奪走3千條人命、造成50萬人受傷，讓台灣每年付出超過7千億的社會成本，更以「行人地獄」惡名聞名國際，可是國民黨與民眾黨急著討論火車班次、民進黨忙著清點誰已經上車，只有時代力量拒絕政治奪權的肥皂劇，不參與政治口水，選擇和人民站在一起，全黨力推交通改革、行人安全。

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各政黨、總統參選人皆參與「820還路於民凱道大遊行」並簽署台灣行人宣言，王婉諭直言，卻還沒有一個政黨、一位總統參選人提出交通政見，時代力量是第一個，也是迄今唯一個召開完整交通政見記者會的政黨，也走在交通部、各政黨前面，斥資百萬，完成台灣百年來第一份的行人安全交通議題萬人大調查，因為時代力量更相信科學與數據，更在乎每一位台灣人民的生命安全。

王婉諭說明，時代力量政見發表會以「交通安全」揭開序幕，展現守護用路人的決心，接下來時代力量還會發布一系列關於居住正義、黑金政治、長照等議題的政見發表會，懇請大家繼續給予支持，讓進步的力量在國會扮演關鍵少數，推動關鍵改革。

陳昱安則表示，時代力量提出四大主軸的交通政見，包含「落實交通3E」、「實踐道路平權」、「強化車輛安全」以及「推動運具稅改」。

他說明，時代力量主張建立駕照分級制度和定期回訓制度，要求改善道路設計、行人穿越線（斑馬線）退縮、路口增設行人庇護島、全面禁用爆閃燈；針對交通執法，時力主張加強取締危險駕駛行為、落實違規記點、修正《道路交通違規罰鍰收入分配及運用辦法》，要求提高交通工程和教育改善經費。

時代力量要求破除四輪霸權的交通戒嚴，陳昱安強調，扭轉長期導向以車為本的交通設計，包含標線、車種分流、機慢車禁行內車道、強制待轉等，透過推動道交條例修法，廢除機車強制待轉、內車道禁行機車等不合理規範，落實道路平權。

陳昱安說，為加強車輛安全，時代力量認為應將AEB車輛自動煞停系統入法，並建立官方二手車履歷認證，制定車用隔熱紙檢驗標準；推動運具稅改，讓汽車關稅合理化、調降汽車貨物稅、廢除機車貨物稅、修正牌照稅級距、燃料使用費改為「隨油徵收」，落實賦稅公平。

此外，林柏勛提到，時代力量版本的《道路交通安全基本法》草案，具有五大亮點。第一、2050零死亡願景入法，時力版本第一條就明確列入2050零死亡目標。第二、公民參與，要求道安會委員，三分之一席次必須要由公民以及學者專家組成。第三、明定運輸業者責任，要求設置專責管理人員，建立道路交通安全管理系統。第四、駕照分級制度，時力版本寫明「安全駕駛人制度」。第五、設立直屬行政院的交通安全保護官，明定權力與責任具體解決問題。

他強調，時代力量要解決的是「因地制宜」的交通地獄，全台灣各地大小交通事故不斷，看似意外，其實都是源自於工程、制度上的缺陷。《道路交通安全基本法》只是一個開始，未來對應基本法的其他子法，要如何制定、討論，將是未來我們邁向交通零死亡願景的重點。

本次調查委託皮爾森數據，於7月24至8月6日採用網路主動發放調查方式，共完成10733份有效樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負0.95%。

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