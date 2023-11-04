科技棒球嘉年華 賴清德：邁向運動科技文明路上讓世界更擁抱台灣

副總統賴清德參加「2023科技棒球嘉年華」開幕式，向球場觀眾揮手致意。（記者洪瑞琴攝）

2023/11/04 11:26

〔記者洪瑞琴／台南報導〕「2023科技棒球嘉年華」今（4）日在台南亞太科技棒球訓練中心少棒主球場熱鬧登場，身穿「1號球衣」的副總統賴清德應邀參加開球儀式，今天也是賴清德台南競選總部全國第1個成立大會的日子，「台灣隊長」賴清德主持開球儀式別具意義，嘉年華活動主持人高喊祝福賴清德副總統「2024心想事成」。

賴清德致詞表示，科技可以為運動產業帶來新發展，展現國家實力，在邁向運動科技文明的道路上，讓世界更擁抱台灣。

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賴清德並舉例，球場上面對強勁的投手時，如果壘上有人或者是無人的話，投手會投什麼球？或許可以透過人工智慧訓練，科技大數據做分析研究，因為投手有時會有投球習慣，而打擊者往往做好打擊的準備時，球一投出來，却會是讓人很意外，「直球變成邊球」，球路變化莫測，如果可以利用科技分析投手經驗習慣，可能會投出什麼球，對於打擊者會有很大的幫助。

棒球科技嘉年華由南市政府與台南科技大學主辦，可成科技熱情贊助活動經費；包括台南市長黃偉哲、國家運動科學中心董事長吳誠文、可成科技董事長洪水樹、工研院院長劉文雄、巨人少棒隊國手葉志仙及沈清文共同擔任開球嘉賓。

今天活動比賽球場，導入視訊串流技術及開發AI電腦視覺即時在投手投球與打擊者揮棒關節動作軌跡分析、速度，以及擊球點角度量測的技術，希望科技對運動發展有實質幫助。

吳誠文表示，運動科學從學術理論走到運動產業發展，這條路代表運動融入社會文明力量重要進展，兩年多前在成功大學首場舉辦科技棒球嘉年華時，賴清德副總統就期勉運動科技產業第1件事要幫助棒球發展，厚植國家運動發展願景。

副總統賴清德（左3）參加開球儀式。（記者洪瑞琴攝）

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