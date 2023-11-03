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美國國家民主基金會40週年活動 蔡總統請蘇貞昌代表出席

前行政院長蘇貞昌（見圖）將代表蔡英文總統，出席美國國家民主基金會40週年紀念活動並進行致詞。（資料照）

前行政院長蘇貞昌（見圖）將代表蔡英文總統，出席美國國家民主基金會40週年紀念活動並進行致詞。（資料照）

2023/11/03 16:07

〔記者蘇永耀／台北報導〕總統府今日宣布，蔡英文總統敦請前行政院長蘇貞昌代表出席美國國家民主基金會（National Endowment for Democracy，以下簡稱NED）40週年紀念活動並進行致詞。

總統府發言人林聿禪表示，NED會長Damon Wilson於今（2023）年7月親自來台出席「台灣民主基金會20週年國際會議」開幕典禮，並頒贈NED「民主服務獎章」予蔡總統。今年適逢NED40週年，特別於週年慶祝活動中表彰蔡總統致力於民主與人權之成就。蔡總統認為此殊榮是頒予全體台灣人民，肯定台灣人民維護民主自由的努力，並彰顯NED對台灣人民之堅定支持。

林聿禪轉述，蔡總統表示，蘇貞昌前院長自威權時代成為人權律師開始，為台灣的民主和自由奮鬥多年。而在這任行政院長任內，全力推動同婚專法，讓台灣成為亞洲第1個婚姻平權國家，更在全球疫情下捍衛台灣民主自由，用全球最少的管制，拚出全球最小的社會衝擊和最高的經濟成長。因此，由蘇貞昌前院長來代表總統出席該活動，不僅極具代表性且格外有意義。

林聿禪表示，NED慶祝活動將於美東時間11月14日晚間（台灣時間15日上午）舉行。蘇貞昌前院長一行將於11月12日搭乘班機前往紐約，並於美東時間13日晚間抵達華府。

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