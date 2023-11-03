段宜康轟柯文哲說謊 柯辦惱羞成怒反嗆「你還沒吞曲棍球」

柯文哲競辦發言人吳怡萱今（3）天反擊，段宜康還沒吞曲棍球之前，沒資格說別人說謊。（民眾黨提供）

2023/11/03 15:18

〔記者林哲遠／台北報導〕民眾黨總統參選人柯文哲昨日稱民進黨新潮流當年逼退前高雄市長韓國瑜離開北農總經理的位子，更直呼「你去問那個段宜康，他塞了幾個人給我？」對此段宜康駁斥「柯文哲的長處是說謊很流暢」；柯文哲競辦發言人吳怡萱今天反擊：「段宜康還沒吞曲棍球之前，沒資格說別人說謊。」

柯文哲昨日受訪時提及，北農事件是台灣歷史的轉捩點，當初韓國瑜當北農總經理時做得好好的，卻被民進黨新潮流逼退，更痛批「段宜康塞了多少人給我？新潮流不倒台灣不會好，希望台灣的政治能繼續往前走。」對此，段宜康怒嗆和柯文哲的關係從頭到尾沒好過，「柯文哲的長處是說謊很流暢。」

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對此，吳怡萱批評，在段宜康還沒吞曲棍球之前，都沒有資格說別人說謊，段宜康過去接受媒體人周玉蔻節目專訪時，被問及民進黨九合一大選慘敗，是否因為新潮流鬥高雄市長韓國瑜？段宜康當時就直言：「即便歷史重來還是要做」、「政黨輪替本來就要我們派」等，這些都是段宜康自己說過的話。

「拜託，這些都是你說過的話！難道不是新潮流要搞韓國瑜嗎？」吳怡萱更痛批，北農換了吳音寧後，卻不進議會備詢。她進一步質疑，現在吳音寧要選立委，可以接受行政官員不到立法院備詢嗎？請吳音寧出面表態。

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