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管碧玲：中國解禁午仔魚、石斑魚 背後是「放毒再解毒」故事

管碧玲指出，中國禁止輸入什麼項目，就形成該項目的兩岸走私產業鏈。圖為石斑魚。（資料照）

管碧玲指出，中國禁止輸入什麼項目，就形成該項目的兩岸走私產業鏈。圖為石斑魚。（資料照）

2023/11/03 11:21

〔記者洪臣宏／高雄報導〕海委會主委管碧玲今天在臉書上指出，中國禁止輸入什麼項目，就形成該項目的兩岸走私產業鏈，海巡人員常常看到開著高級轎車的年輕小伙子押魚貨上船，漁民的生計、走私集團的罪行，在中國的禁令之下綁成一體，兩岸走私產業鏈成熟，不只成為黑道的財源，也隱含國安的疑慮。

管碧玲指出，白帶魚、午仔魚、石斑魚，都是兩岸高經濟價值漁獲走私的大宗，長期以來，中國禁止輸入什麼項目，就形成該項目的兩岸走私產業鏈，澳洲龍蝦一被中國禁止輸入，立刻從台灣明目張膽，一路順暢的走私往中國，最受矚目，白帶魚、石斑魚、午仔魚，如出一轍。

她說，這些走私可以暢行無阻，背後都有海巡同仁執法困境在裡面，漁民的生計，和走私集團的罪行，在中國的禁令之下綁成一體，海巡同仁執法因而陷入困境，兩岸走私產業鏈成熟，不只成為黑道的財源，也隱含國安的疑慮、。

管碧玲表示，上任以後，立刻面對龍蝦走私沸沸揚揚的課題，她看到兩岸走私產業鏈的危機，決定要解決海巡弟兄長期面對的執法困境，執法技術上，指示發展漁業署、關務署、海巡署聯合線上執法，執法效率上，一方面要求海巡嚴格執法、全面移送；一方面要求財政部開罰、漁業署禁航，三管齊下，掃蕩走私。

她說，嚴格執法，可以間接促成交易正常化，果然，這些項目的解禁，就開始有人在兩岸穿梭溝通，第一個解禁的是白帶魚，現在午仔魚、石斑魚也解禁了，關鍵不是誰去溝通，關鍵是，放毒再解毒，要禁什麼項目、要解什麼項目，背後有這麼一段看不到的故事。

她表示，午仔魚、石斑魚解禁，是「放毒再解毒」的故事，放毒再解毒，才是故事的全貌，兩岸漁獲走私大幅改善，國家增加數億罰鍰收入，中國解除禁令，這也才是故事的全貌。

管碧玲今天PO文透露中國解禁台灣魚產背後故事。（資料照）

管碧玲今天PO文透露中國解禁台灣魚產背後故事。（資料照）

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