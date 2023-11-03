藍白遲未合 藍營廖偉翔喊各自祝福各自努力、建議「侯韓配」

廖偉翔指既然藍白不合，就侯韓配吧。（廖偉翔提供）

2023/11/03 08:37

〔記者蘇金鳳／台中報導〕藍白合遲未完成，昨天又出現柯文哲換位事件，對柯文哲的強勢態度，讓藍營基層十分憤怒，而藍白合今天大限將至，國民黨中市第四選區立委參選人廖偉翔直指，如果能夠促成藍白合，集最大力量扳倒執政昏聵無能的民進黨，自然是利國利民的上上之策，但顯然在誰正誰副以及民調規則上出現很大的歧異，選戰期間迫在眉睫，不可能一直等下去。「如果不能合作，就是各自祝福，兄弟登山、各自努力」。

廖偉翔在臉書指出，侯友宜、朱立倫、王金平、韓國瑜等國民黨重要人物都苦苦喊話藍白合，但至今卻還未能等到這振奮人心的消息，而藍白合今天大限將至，他必須說，選戰期間迫在眉睫，不可能一直等下去。如果不能合作，就是各自祝福，兄弟登山、各自努力。

請繼續往下閱讀...

廖偉翔指出，能合固然好，如若不能，國民黨也必須秉持黨魂、黨格，發揮獨立作戰的「戰鬥精神」，把總統選戰打完。

廖偉翔強調，國民黨如今有4席直轄市長，9席縣市首長、167席直轄市議員及75席的鄉鎮市長，基層實力可說是非常堅強，上一次的總統選戰，韓國瑜先生的得票數也高達552萬票，是當時香港事件讓民進黨借機操作恐中牌、抗中牌催出817萬選票而落敗，但今年不會如此。

廖偉翔強調，今年民進黨已被爆料國防外交召委「實質親中」、有立委去對岸經商，甚至還有詐騙立委、論文抄襲、與黑道過從甚密等爭議，已經讓抗中保台的神主牌徹底失效，因此，國民黨若推出「侯韓配」仍有一戰之力。

他認為，為國家興亡願與在野合作，是上上之選，但有時抉擇不一定操之在本黨，「可以交換的是相互合作，不能交換的是核心價值」，國民黨從10大建設、14項建設，乃至於馬英九時期的愛台12建設，甚至過去成立台積電，都是對台灣可見的實質貢獻，必須讓人民重新相信，國民黨才是一直以來在做實事、為台灣長遠考量的政黨。

他強調，國民黨的首要任務，不是對人委曲求全，而是應該把昔日黨的光榮感及國家的榮譽感找回來，不畏不懼、獨立作戰，先盡全力，再看天意

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法