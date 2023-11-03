徐春鶯傳列民眾黨不分區 上官亂：柯文哲讓中配承受負面壓力！

徐春鶯可能納入民眾黨不分區立委名單，引發社會爭議。圖為今年6月她曾赴中國與「民革上海市委員會」座談。（擷取自民革上海市委官微）

2023/11/03 08:21

〔記者陳鈺馥／台北報導〕民眾黨不分區立委名單考慮納入中國籍配偶徐春鶯，引發外界質疑徐女曾任中國幹部，並擁有中華人民共和國國籍。中配網紅「上官亂」發文指出，最近柯文哲提名中配參選之事，讓整個中配群體被推到輿論風口，承受很多負面壓力和對立情緒，她個人也承受了很大的壓力，所以才忍不住說了兩句。

陸委會主委邱太三近日受訪強調，當選民代後，須依照「國籍法」及「公務人員任用法」規範，放棄外國國籍，才能擔任立委。

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上官亂指出，可能有朋友會問「中配有放棄中國國籍的方式嗎」？中國不承認台灣或者中華民國的地位，肯定不會因此註銷國籍，是否中配參政就永遠無解？關於這個問題，她問了了解兩岸法規的朋友，對方回答是「這不是台灣政府的責任，責任在對方。比方說，如果賴佩霞拿不到美國的證明，就不能登記。政府沒辦法去管她為什麼拿不到」。

上官亂舉例，有些朋友可能還記得，過去其實一直有中配代表政黨參選民意代表的案例，比如2016年，代表統促黨選不分區立委的中配霄雲霞，代表國民黨參選南投縣議員的中配史雪燕，她們都沒有選上。如果當時她們選上了，這個國籍問題怎麼處理？答案很簡單：因為當時都沒人注意，加上她們沒選上，所以沒人討論。

上官亂強調，其實這次風波的真正核心問題非常簡單，就是在台灣現行憲法和法律及兩岸條例的框架下，過去30年，歸化中華民國籍的中配無法從法理上失去中國籍。

上官亂指出，雖然歸化後可以拿到身分證，可以拿台灣護照飛遍全世界，中華人民共和國的護照及其他所有的中國身分證件都不可能再恢復使用。在台灣，可以有正常的工作權、居留權、選舉權和被選舉權，但一碰到要擔任立委和公職，就會有國籍問題。

她質疑，在兩岸關係如此緊張情況下，這個問題會變得極其敏感，大多數台灣民眾也不會接受，柯文哲即使是想關心中配，但是把這個問題拱上檯面後，又找不到解方，承受壓力的只是中配群體。

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