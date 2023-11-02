訪部立苗栗醫院允協助！賴清德：2030癌歿減1/3 打造健康台灣

衛生福利部苗栗醫院獲中央支持著手辦理擴建急重症醫療大樓及放射腫瘤醫療中心；副總統賴清德今（2）日下午到院座談交流。（記者彭健禮攝）

2023/11/02 18:42

〔記者彭健禮／苗栗報導〕衛生福利部苗栗醫院獲中央支持著手辦理擴建急重症醫療大樓及放射腫瘤醫療中心，目標提升苗栗醫療服務。副總統賴清德今（2）日下午到院座談交流，肯定苗栗醫院團隊的努力，也允諾會給予協助，尤其癌症長期以來為國人十大死因之首，他也希望2030年癌症死亡病例減少3分之1，大家一起攜手努力讓國人更健康。

座談會受先由苗栗醫院院長李明輝簡報醫院擴建急重症醫療大樓及放射腫瘤醫療中心進度，並感謝前行政院長蘇貞昌於任內大力支持此兩項重要建設，苗栗醫院會肩負起縣民健康，持續提升醫療服務品質。

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賴清德說，透過簡報可以見到苗栗醫院的雄心壯志及照顧父老鄉親的責任，令他非常欽佩，他是醫療界一分子，也會給予協助。同時也代表蔡英文總統與苗栗鄉親，謝謝醫院全體人員的付出。

賴清德說，現代國人平均壽命延長，但根據調查國人不健康的年數約有8年，等於一生約有百分之10都不健康，包括臥病在床、坐輪椅或常常看病，大家都希望長壽多久就健康多久，這樣人生才有意義，如果他有機會帶領國家，他可以跟以往的總統不同，帶給百姓健康。

他指出，尤其癌症從1985年起就一直是國人健康殺手，歷年來都是國人十大死亡原因的榜首，統計數據也顯示每4人有1人死於癌症，因此，未來若擔任總統，他希望在2030年的癌症死亡病例可以減少3分之1，他希望打造健康台灣，讓癌症死亡人數可以降低。

出席座談的苗栗縣議員曾玟學也建議中央未來應以區域生活圈全盤規劃，首重苗栗醫院升級，除了現在正在進行的急重症和放射腫瘤治療外，未來包括軟硬體持續提升讓苗栗醫院成為重度急救責任醫院、腦中風治療和癌症治療中心等。

曾玟學再以苗栗醫院為核心，整合其他醫療機構，向外推展衛星醫療服務，整合通學、照護和物資配送交通服務。在區域視角長遠規畫上，應由醫學中心更緊密帶領區域內各醫療機構，並強化終端收治的能力。訂定近程、中程、遠程，整體形成區域生活圈內橫向、縱向緊密合作的醫療服務體系，達成幸福社會的目標。

出席座談的苗栗縣議員曾玟學也建議中央未來應以區域生活圈全盤規劃，首重苗栗醫院升級，除了現在正在進行的急重症和放射腫瘤治療外，未來包括軟硬體持續提升讓苗栗醫院成為重度急救責任醫院、腦中風治療和癌症治療中心等。（記者彭健禮攝）

衛生福利部苗栗醫院獲中央支持著手辦理擴建急重症醫療大樓。（記者彭健禮攝）

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