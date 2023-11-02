宋濤稱堅持九二共識可助石斑魚銷中 海基會：應透過協議平台機制

海基會發言人蔡孟君說，任何兩岸相關貿易事項，若有爭議，應透過協議平台機制妥善處理。 （記者陳鈺馥攝）

2023/11/02 17:43

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國國台辦主任宋濤昨天在廣西會見國民黨人士與農漁貿團體負責人時聲稱，只要堅持九二共識、反對台獨，將在符合相關規定前提下，為台灣石斑魚等農漁產品銷往中國提供幫助。海基會發言人蔡孟君今天（2日）說，任何兩岸相關貿易事項，若有爭議，應透過協議平台機制妥善處理。

據國台辦官網消息，宋濤1日在廣西南寧會見國民黨政策會副執行長蘇清泉、兩岸農漁業交流發展投資協會理事長黃一成時說，今年以來，中方已先後恢復台灣的冰鮮白帶魚、凍竹莢魚、釋迦輸入，並透露將協助石斑魚輸入。

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宋濤宣稱，只要堅持九二共識、反對台獨，兩岸就是一家人，一家人的事情就好商量、好解決。「只要是有利於增進兩岸同胞親情福祉、有利於深化彼此理解認同的事，我們都會用心用情用力去做，而且一定做好」。

對此，海基會發言人蔡孟君說，關於石斑魚的事，海基會有注意到相關報導，當時中方祭出禁令，該議題宜由主管機關回應說明，海基會是協助政府立場，任何兩岸相關貿易事項，如果有爭議的話，應該要透過協議平台機制妥善處理。

另外，中共中央金融工作會議10月30日到31日在北京舉行，該會議強調，要全面加強金融監管，有效防範化解金融風險。

關於中共將全面加強金融監管，加上鴻海集團旗下富士康遭中國查稅及用地稽查，未來是否會波及其他台商？蔡孟君說，針對富士康部分，政府第一時間有跟鴻海公司取得聯繫及表達關切，海基會跟政府相關機關會視情況提供必要協助。

蔡孟君強調，金融會議後續政策的落實是否對台商造成影響，會持續密切關注。

中國國辦主任宋濤（右）在廣西南寧會見國民黨政策會副執行長蘇清泉等人。（擷取自國台辦官網）

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