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邱太三指中配任立委須放棄外國籍 海基會：本會是處理「戶籍」

海基會發言人蔡孟君說，在台灣定居設籍後，依法要提出註銷原中國「戶籍」公證書，這部分是海基會文書驗證會處理的。（記者陳鈺馥攝）

海基會發言人蔡孟君說，在台灣定居設籍後，依法要提出註銷原中國「戶籍」公證書，這部分是海基會文書驗證會處理的。（記者陳鈺馥攝）

2023/11/02 17:43

〔記者陳鈺馥／台北報導〕民眾黨不分區立委名單考慮納入中國籍配偶、台灣新住民發展協會榮譽理事長徐春鶯，外界質疑徐女仍擁有中華人民共和國國籍。陸委會主委邱太三近日受訪強調，當選民代後，須依照「國籍法」及「公務人員任用法」規範，放棄外國國籍，才能擔任立委。關於中配放棄中國國籍相關法律程序？海基會今日表示，該會處理文書驗證的業務，公證書是處理「戶籍」部分。

對於中國籍配偶申請歸化我國籍，放棄中國「戶籍」時，仍會擁有中華人民共和國國籍，若中配擔任立委，政府是否承認中國國籍？海基會發言人蔡孟君指出，針對這個議題，陸委會已有完整法律說明。

蔡孟君提及，海基會關懷兩岸婚姻家庭，也是海基會重要業務。中配嫁到台灣來，該會積極協助她們融入台灣社會，在各領域參與公共議題討論，他們也一起同享台灣自由、民主的生活方式，對於解決中配各項生活問題，在台灣更為便利等業務，海基會都會持續推動。

徐春鶯曾在受訪時提及擔任中國幹部，甚至擁有配車。關於海基會是否掌握徐女是否具統戰背景？蔡孟君說，海基會跟中配和中配團體互動，都是針對中配姊妹們有哪些事情需要幫助，都是針對「事情」來聯繫。

針對邱太三指出，中配當選民意代表後，須依照「國籍法」及「公務人員任用法」規範，放棄外國國籍，才能擔任立委。關於中配如何放棄國籍？蔡孟君回應，公證書是處理「戶籍」部分。

蔡孟君提及，海基會處理文書驗證的業務，依據兩岸條例第17條及「大陸地區人民在台灣地區依親居留長期居留或定居許可辦法」第30條相關法律規定，中配長期居留後，要依法申請定居，須提出喪失原籍公證書，所以在台灣定居設籍之後，依法要提出註銷原中國「戶籍」公證書，這部分是海基會文書驗證會處理到的。

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