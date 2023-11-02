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柯批一度9元買光電釀弊端 賴清德：拿舊資料攻擊「看到黑影就開槍」

對於民眾黨總統參選人柯文哲批評政府以一度9元買光電釀弊端，賴清德表示，柯文哲用舊的資料來攻擊現在的政府，完全抓錯方向，請柯「不要想到甚麼就批評甚麼，看到黑影就開槍！」（記者彭健禮攝）

對於民眾黨總統參選人柯文哲批評政府以一度9元買光電釀弊端，賴清德表示，柯文哲用舊的資料來攻擊現在的政府，完全抓錯方向，請柯「不要想到甚麼就批評甚麼，看到黑影就開槍！」（記者彭健禮攝）

2023/11/02 15:40

〔記者彭健禮／苗栗報導〕民進黨總統參選人賴清德，今（6）日下午到苗栗縣苑裡鎮巧聖先師廟參拜，對於民眾黨總統參選人柯文哲批評政府以一度9元買光電釀弊端，賴清德表示，柯文哲用舊的資料來攻擊現在的政府，完全抓錯方向，請柯「不要想到甚麼就批評甚麼，看到黑影就開槍！」

賴清德表示，光電躉購費率一度9元，是從前總統馬英九時開始，當初台灣開始推動再生能源政策，要獎勵企業投入，當時太陽光電成本也較高，但吳敦義任行政院長時建立制度，逐年把躉購費率下降，現在費率已不再像以往這麼高，柯文哲用舊的資料來攻擊現在的政府，完全抓錯方向。

另媒體提問「柯文哲吃飯都吃得很乾淨、沒有廚餘」一事，賴清德則說，柯文哲想要跟社會展現其吃飯都吃得很乾淨、有很好的習慣，但這與政府推動的廚餘回收系統是兩件事，因為個人吃飯吃得再怎麼乾淨、做飯時必然還是會有廚餘，在家裡可以減少廚餘、但在餐廳很難做到這一點，因此，城市建置廚餘回收再利用系統，有其必要。

此外，對於「藍白合」卡關及民調，賴清德回應，對於「藍白合」，他依舊還是一個字「空」，並批柯文哲前天才說過反對密室政治，猶言在耳，其自身就示範起密室政治。他表示，民調必然會起起伏伏，一定會謹慎面對，不足之處檢討改進，努力爭取國人的支持，達到最後勝選。

對於副手人選，賴清德表示，因還在遴選優秀的不分區立委候選人，副手人選會在不分區人選底定之後才會公布，目前的確是有幾位非常優秀的人士，時間到了自然會公布。

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