徐春鶯傳列民眾黨不分區惹議 林右昌：柯文哲有責任說清楚

內政部長林右昌今（2）日出席立法院內政委員會，就所屬單位預算備詢。（記者叢昌瑾攝）

2023/11/02 15:25

〔記者邱俊福／台北報導〕民眾黨不分區立委名單外傳將納入統戰背景深厚的中國籍配偶徐春鶯，由於徐與中共關係密切，引發社會議論。內政部部長林右昌對此強調，當一面拿著台灣身分證，享受台灣自由民主權利福利時候，口袋裡又藏著另張身分證，又代表著極權國家，一天到晚對台灣遂行武力的壓迫，這是民眾最大的疑慮，民眾黨黨主席柯文哲有責任應對全民說明清楚。

立法院內政委員會今天進行內政部主管113年度收支預算案暨附屬單位預算案、財團法人預算案報告。與會的內政部部長林右昌在會前接受媒體聯訪，談及對外傳民眾黨不分區立委擬納徐春鶯表達看法。

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林右昌表示，每一名國民的權利都應該被保障，當一面拿著台灣身分證，享受台灣自由民主權利福利時候，口袋裡又藏著另一張身分證，又代表著極權國家，這是民眾最大的疑慮。因此，民眾黨黨主席柯文哲若要提名徐春鶯擔任不分區立委，就有責任要跟所有2300萬的國民，說明清楚為何如此做。

至於刑事局破獲大選賭盤幕後有中國人士操控問題，林右昌表示，介入選舉的手段非常多，警方都有掌握，且已布下天羅地網，千萬別以身試法，只要有相關行為都會積極查處，而這次大選對台灣未來民主發展非常重要，從今年上半年起檢、警、調、移民署、國安等單位都已做好相關規劃及準備，必須讓境外勢力介選的可能性降到最低。

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