侯友宜喊「重啟特偵組」 賴清德：用人唯才、建立清廉文化更重要

民進黨總統參選人賴清德認為，與其在外面成立特偵組，不如用人唯才，建立一個清廉、公開透明的政府文化，這個比什麼都重要。（圖擷取自「大雲時堂」頻道）

2023/11/02 14:39

〔記者陳昀／台北報導〕國民黨總統參選人侯友宜公布競選影片，高喊「重啟特偵組，掃盡綠貪腐」；民進黨總統參選人賴清德在今天釋出的節目專訪預告表示，這個問題可以討論，但與其在外面成立特偵組，不如用人唯才，建立一個清廉、公開透明的政府文化，這個比什麼都重要」。

賴清德日前接受「大雲時堂」接受李四端專訪，YouTube今釋出預告，對於如何確保民進黨、閣員清廉，賴清德表示，他在台南市長任內有許多作為可供社會檢驗參考，第一，他用人唯才，像前縣長蘇煥智、前市長許添財麾下好人才，他都拜託他們留下來幫忙，也從中央延攬人才，「我從來沒有在問你是哪一個黨派，或過去曾經支持怎麼樣的黨派，我從來不問，我只問是不是人才」。

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賴清德表示，第二，他充分授權，然後在建立清廉的政府上，因為找的是好人才，他們有他們的專業跟抱負，然後他還跟地檢署合作，在招標作業時，檢察官一定在場，同時每年都會讓台南市府採購人員讓他們知道，市府找了地檢署的檢察長、主任檢察官，甚至政風單位，讓他們知道，清廉對一個政府施政何等重要，也只有清廉才有可能把工作做得好。

賴清德說，未來清廉勤政、傳承創新、公開透明、公義向善的價值，他都會持續推動。被追問是否考慮新的制度？比如國民黨提到要恢復特偵組？賴清德認為，必須要講內、外哪個力量大，像他分享的是台南市政府怎麼樣建立清廉的執政文化，這個比較重要，他在台南市長任內，不是他沒有涉及貪瀆（而已），副市長、秘書長、副秘書長、局處首長，甚至局處的科長，通通都沒有（貪瀆），連承辦人員都沒有，「我是做到這種地步」。

賴清德強調，現在的司法制度算健全，要另外成立特偵組，他覺得這個問題是可以討論的，如果社會認為特偵組是一個好的方式，這個我們大家都可以來討論，但他認為，與其在外面成立特偵組，不如用人唯才，建立一個清廉、公開透明的政府文化，這個比什麼都重要。

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