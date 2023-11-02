廖先翔遭爆侵占國有地蓋違建 民進黨控朱立倫、侯友宜包庇

民進黨發言人林楚茵（中）、總統參選人賴清德競總發言人戴瑋姍（右）、新北市議員陳乃瑜（左）2日召開「盜國者朱！竊國者侯！」記者會，質疑朱立倫、侯友宜護航國民黨新北市議員廖先翔家族在汐止的山坡地保育區興建豪華莊園、違法侵占國有地等情事。（記者廖振輝攝）

2023/11/02 14:01

〔記者陳昀／台北報導〕國民黨新北市議員、第12選區立委參選人廖先翔被爆家族涉及侵占國有地等不法，民進黨發言人林楚茵、賴清德競辦發言人戴瑋姍及新北市議員陳乃瑜今開記者會痛批，汐止廖家的特權橫跨朱立倫、侯友宜兩任市長，多次被申訴檢舉仍無下文，對於這些「顏寛恒們」，落跑市長侯友宜應該出面說明。

林楚茵指出，廖先翔家族違建莊園位處地質敏感區濫墾、開路、挖魚池，嚴重破壞水土保持，遭指控違法使用農地、涉及逃漏地價稅、侵佔國有地、濫墾山坡保育地、林業地濫挖水池、破壞水質保護區等七大罪狀，疑似違法接用水電，打造出「違建的豪華別墅王國」，佔地800坪還擁有高級水池與電影般的豪宅道路，朱立倫、侯友宜卻對民眾檢舉不聞不問，聯手包庇汐止廖家「土霸王」，無視法令，離譜至極。

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林楚茵痛批，國民黨家族政治長年把持地方，從雲林張家蓋豪宅到台中顏家有地蓋招待所跟豪宅，如今汐止廖家更誇張，直接蓋了800坪「違建王國」，竊佔國有地鐵證如山，廖先翔卻卸責給父親及祖父母，完全沒有政治擔當，如此言行根本沒資格擔任國會議員，當國民黨、民眾黨正在談「藍白合」，合起來的貪腐官員卻令人瞠目結舌。

戴瑋姍痛批，廖先翔父子根本是「新北顏寬恒」，都竊佔國有土地、佔地蓋豪宅，也都有市長護航，當時國民黨顏寬恒家族遭檢舉指控沙鹿莊園豪宅侵佔國有地違建爭議時，財政部國產署立即立案處理，行文台中都發局要求到場會勘卻遭拒絕，台中市長盧秀燕也公然護航顏寬恒家族違建，前有朱立倫、侯友宜，後有盧秀燕，大舉「竊國、盜國」，毫不遮掩！

陳乃瑜補充說，廖先翔遭受質疑的回應根本是標準的「竹篙湊菜刀」，首先，該地地目是農林用地依法就是農地農用，只能蓋農舍，跟未申請丙建與否根本毫無關係，廖卻拿不識字的長輩擋子彈，甚至牽扯賴清德老家，令人啼笑皆非，對比賴清德老家是「都市計畫法」實施之前遮風避雨的處所，廖家興建的可是豪華莊園。其次，廖家宣稱800坪的莊園是農舍，但800坪的莊園早已超過農舍規模。第三，縱使是農舍，是否有向有關單位申請建照、使照？是否有合法的門牌號碼？請廖先翔具體拿證明。

陳乃瑜批評，廖家的豪華莊園是朱立倫、侯友宜兩任市長包庇下的產物，歷年來民眾多次檢舉，卻毫無下文，市府不但不詳查違法之事，卻在新聞稿上將媒體報導內容扭曲為綠營爆料，如此公然「行政不中立」的護航，令人無法接受，要求市府應依法行政，依照水土保持法相關規定開罰，並加速拆除相關違建。

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