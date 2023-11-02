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同台葫蘆寺參拜 侯︰祈求人民平安 郭︰帶給台灣和平 柯︰祝信眾健康

侯友宜、柯文哲、郭台銘2日出席台北葫蘆寺112年觀音佛祖聖誕遶境起駕大典。（記者羅沛德攝）

侯友宜、柯文哲、郭台銘2日出席台北葫蘆寺112年觀音佛祖聖誕遶境起駕大典。（記者羅沛德攝）

2023/11/02 13:22

〔記者陳奕劭／台北報導〕今天（2日）是觀音佛祖出家紀念日，台北葫蘆寺辦理遶境巡安活動，在野總統參選人侯友宜、柯文哲、郭台銘齊聚一堂，也受邀致詞。侯友宜表示，從小拜觀世音菩薩長大，小時候不懂曾問媽媽為什麼要拜觀世音，媽媽說觀世音菩薩普度眾生，「你記得喔，媽媽說要幫助甘苦人」。

侯友宜說，他擔任新北市市長，這次成為總統候選人，一生從事公職43年，如何保庇台灣人民免於恐懼，這是身為中華民國總統候選人該做的事情。他跟觀世音菩薩拜託，祈求人民平安。

鴻海創辦人郭台銘表示，祈求媽祖觀世音娘娘帶給台灣和平、經濟繁榮更清明。

郭台銘話鋒一轉談到以巴戰爭進入新的階段，大聲疾呼「用戰爭阻止有用嗎？」怎麼樣帶來和平，「國不泰民會安嗎？民不安能樂業嗎？」郭台銘說，戰爭離我們愈來愈近，如何避戰不怯戰是總統必須解決的問題。

他接著談到APEC、日幣貶值導致台灣機械業者被搶單，呼籲執政者應把餅做大，應召開國安會議面對問題，「提不出來政權就要移轉。」他表示，希望為2300萬人服務，未來台灣和平又能顧肚子，他說的到做的到。

柯文哲表示，身為台灣人一定要來走一次大甲媽祖遶境，感受台灣人民的善良。他接著祝福在場信眾身體健康，萬事如意，便結束致詞。

侯友宜受邀致詞。（記者陳奕劭攝）

侯友宜受邀致詞。（記者陳奕劭攝）

郭台銘受邀致詞。（記者陳奕劭攝）

郭台銘受邀致詞。（記者陳奕劭攝）

柯文哲受邀致詞。（記者陳奕劭攝）

柯文哲受邀致詞。（記者陳奕劭攝）

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