前督察總隊長離職規避性騷調查 陳椒華質疑環境部失職

時力立委陳椒華7月曾指出環保署前督察總隊長李健育為性騷擾慣犯，後來甚至接獲有性侵強暴一事，且前環保署長張子敬也知悉，不過當事人已於10月離職規避調查，陳椒華質疑環境部失職。（記者李文馨攝）

2023/11/02 12:35

〔記者李文馨／台北報導〕時代力量立委陳椒華7月曾指出環保署（改制環境部）前督察總隊長李健育為性騷擾慣犯，後來甚至接獲有性侵強暴一事，且前環保署長張子敬也知悉，不過當事人已於10月離職規避調查，陳椒華今（2）日召開記者會質疑環境部失職；對此，環境部表示，當事人提出辭呈後，到期滿前無法完成所有程序，近期會對外說明調查結果。

陳椒華表示，今年7月揭露環保署之狼案，至少有10多名女性受害，而李健育於7月26日遭調離主管職，環保署啟動調查已超過3個月，至今仍尚未收到行政調查進度，不過，在此期間，李健育已於10月自環境部離職。

請繼續往下閱讀...

陳椒華指出，李健育還有更嚴重的犯行，恐涉及刑責的性侵強暴，且前環保署長張子敬和目前環境部的高階長官都知悉，但卻知情不報且屢次包庇，陳椒華呼籲行政院院長陳建仁應表態處理。

台灣護樹協會理事張美惠透過視訊表示，環保署高階長官多起性騷卻已離職這件事情處理是環保團體很熟悉的「切割環評」的類似手法；台灣水資源保育聯盟主任粘麗玉則說，性騷案在部內都處理不好，如何談倡導正確的風險管理與安全知能，「看來性平法只辦藝人Me too，對公部門只是笑話篇嗎？」

針對李健育離職規避性騷調查，環境部人事處副處長林延增回應，當事人提出辭呈後到期滿前，由於無法完成所有調查的法定程序，但因辭呈時效已到，視同同意辭職。他指出，8月已發文請全國可能涉及的人提出事證，不過由於牽涉廣大，案情仍在調查中，「近期內會對外說明結果」；針對性侵一事，由於調查進行中，無法透露此事是否為真。

至於現任政委、前環保署署長張子敬知情未處置，行政院性平處蕭鈺芳表示，行政院無立場進行處理，有否違失必須等調查報告出爐後，環境部可依「性工法」有權提出調查。

勞動部勞動條件及就業平等司專門委員李怡萱則說，「性工法」8月修法後，未來加害人單位若知悉此事，必須啟動調查且有適當懲處機制，若被害人對加害人行政機關調查不滿，可以對勞政機關尋求協助。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法