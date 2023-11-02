李彥秀轟民進黨碰核能就自打嘴巴 吳欣岱：那就提出處理方案

台灣基進台北市黨部主委吳欣岱。（圖擷自臉書）

2023/11/02 11:39

〔即時新聞／綜合報導〕台北市內湖南港國民黨立委參選人李彥秀1日批評碰到核能，民進黨就又自打嘴巴，質疑政府核能政策很爛。對此台灣基進台北市黨部主委吳欣岱表示，國民黨如果這麼愛核電，就想辦法提出一個處理方案，而不是一直抓著小事偷換概念。

吳欣岱在臉書PO文表示：「李彥秀說不要讓港湖充滿謾罵、口水跟抹黑，但是…在亂講話扯本土產業後腿的人就是你耶，李彥秀今天又抓著小事情打，說陳建仁和王美花對核電是不是綠電的看法不一，一定有問題，政府核能政策很爛。」

請繼續往下閱讀...

吳欣岱指出，歐盟對於核能算不算綠能是有明確定義，也就是要符合環境永續的目標。所以陳建仁院長和王美花部長講的都算對，因為核能在有條件下可以算做綠電，但要達到這個條件台灣有很多要克服的比方說核廢料的處置、地震帶的隱憂等，沒達到要求的話就不算綠電。

吳欣岱續指，台灣的綠電產能之所以重要，和加入RE100的企業越來越多有關。而RE100的定義中，核電不是綠電。所以吵這些都沒用，國民黨如果這麼愛核電，就想辦法提出一個處理方案，而不是一直抓著小事偷換概念。在政治操作的過程中，你犧牲掉的是本土產業的先機。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法