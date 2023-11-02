波蘭格丁尼亞市訪團拜會陳其邁 參觀智慧運輸中心、港務公司

波蘭格丁尼亞市巴托謝維奇副市長（左五）拜會高雄市長陳其邁。（記者王榮祥翻攝）

2023/11/02 09:39

〔記者王榮祥／高雄報導〕波蘭格丁尼亞市（Gdynia）副市長巴托謝維奇（Bartosz Bartoszewicz）率團拜會高雄市長陳其邁，高市府熱情接待，除由副市長林欽榮主持晚宴，也特別安排參訪高雄智慧運輸中心、台灣港務公司、高雄港旅運中心、台灣碳權交易所、輕軌、駁二藝術特區及在地企業。

陳其邁指出，不論在智慧城市、資料庫整合、專業人才交流、企業投資等面向，相信兩市都能相互學習合作；巴托謝維奇副市長也表示期待與高雄成為合作夥伴，並邀請高市府以及在地企業到訪波蘭格丁尼亞市。

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10/31拜會中，陳其邁首先感謝波蘭政府於疫情期間捐贈台灣疫苗，並提到近年台灣與波蘭合作越來越密切，陸續簽署各項互助協定，波蘭國會也通過決議案支持台灣參與如WHO等國際組織。

陳其邁進一步表示，高雄與格丁尼亞市同為港灣城市，市政發展具有共同性，尤其格丁尼亞市是東歐第一個獲得認證的智慧城市，而智慧城市解決方案也是高雄市政推動的核心，重點在回應解決市民需求，以最有效率最快速方式改善市民生活品質。

巴托謝維奇感謝高市府接待，表示這是他今年3月參加智慧城市展後，第二度來訪高雄，對高雄建設、便捷的交通都感到印象深刻；他相信智慧城市解決方案對改善市民生活品質相當重要，並認為評估一個城市是否夠智慧的標準，在於是否可幫市民節省寶貴的時間，參訪高雄智慧運輸中心，也讓他留下深刻印象。

波蘭格丁尼亞市巴托謝維奇副市長乘船遊覽亞灣港區新風貌。（記者王榮祥翻攝）

波蘭格丁尼亞市巴托謝維奇副市長走訪駁二藝術特區感受高雄新創文藝氛圍。（記者王榮祥翻攝）

波蘭格丁尼亞市巴托謝維奇副市長（左三）一行參訪新落成之高雄港旅運中心。（記者王榮祥翻攝）

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