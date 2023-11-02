波蘭格丁尼亞市訪團拜會陳其邁 參觀智慧運輸中心、港務公司
2023/11/02 09:39
〔記者王榮祥／高雄報導〕波蘭格丁尼亞市（Gdynia）副市長巴托謝維奇（Bartosz Bartoszewicz）率團拜會高雄市長陳其邁，高市府熱情接待，除由副市長林欽榮主持晚宴，也特別安排參訪高雄智慧運輸中心、台灣港務公司、高雄港旅運中心、台灣碳權交易所、輕軌、駁二藝術特區及在地企業。
陳其邁指出，不論在智慧城市、資料庫整合、專業人才交流、企業投資等面向，相信兩市都能相互學習合作；巴托謝維奇副市長也表示期待與高雄成為合作夥伴，並邀請高市府以及在地企業到訪波蘭格丁尼亞市。
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10/31拜會中，陳其邁首先感謝波蘭政府於疫情期間捐贈台灣疫苗，並提到近年台灣與波蘭合作越來越密切，陸續簽署各項互助協定，波蘭國會也通過決議案支持台灣參與如WHO等國際組織。
陳其邁進一步表示，高雄與格丁尼亞市同為港灣城市，市政發展具有共同性，尤其格丁尼亞市是東歐第一個獲得認證的智慧城市，而智慧城市解決方案也是高雄市政推動的核心，重點在回應解決市民需求，以最有效率最快速方式改善市民生活品質。
巴托謝維奇感謝高市府接待，表示這是他今年3月參加智慧城市展後，第二度來訪高雄，對高雄建設、便捷的交通都感到印象深刻；他相信智慧城市解決方案對改善市民生活品質相當重要，並認為評估一個城市是否夠智慧的標準，在於是否可幫市民節省寶貴的時間，參訪高雄智慧運輸中心，也讓他留下深刻印象。