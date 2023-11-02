李正皓認民進黨立委選舉非OHCA 解析4大激戰區優勢

政治評論員李正皓指出，民進黨立委選舉沒有OHCA的問題，民進黨在4大激戰區能贏，國會就能過半。（記者翁聿煌攝）

2023/11/02 09:27

〔記者翁聿煌／新北報導〕政治評論員李正皓今天PO文表示，最近有媒體用OHCA（到院前心肺功能停止）來形容民進黨的立委選情，但事實上隨著空戰帶動陸戰的氣勢，他所知道民進黨各區立委選情已經開始翻轉，4大激戰區吳崢（中和）、蔡銘軒（南投）、黃捷（高雄）、賴品妤（汐止）只要都能贏，民進黨國會就會過半。

李正皓指出，吳崢投入中和選戰的前兩個月真的很辛苦，他的對手張智倫的父親是張慶忠，在中和人稱張百億，張家在中和盤根錯節的利益遠超大家想像，但隨著揭弊議題一波又一波的操作，吳崢與張智倫最新民調，吳崢與張智倫的支持度只差2.5%，而知名度方面，也可以看到吳崢已經從9月時的50.5%進展到67.2％，若能持續拉抬知名度到8成左右，吳崢就會逆轉勝張智倫。

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李正皓指出，南投的蔡銘軒選區有兩個重要票倉，一個是草屯、一個是埔里，最近有媒體公布馬文君民調大贏蔡銘軒完全不是事實，馬文君最近氣急敗壞的程度哪裡像是民調大贏的人？真實狀況是草屯是蔡銘軒長期經營的本命區，目前蔡銘軒穩定領先，而埔里則是馬文君的本命區，馬文君在埔里寸土不讓，所以南投蔡銘軒選區的關鍵就是「決戰埔里」，這區只要小輸甚至打平，蔡銘軒就會拿下這席。

李正皓指出，關於黃捷這場選戰最困難的在於整合，在陳其邁與趙天麟的強力支持下，這一區他一點都不擔心，黃捷這一席不但可以贏，而且黃捷的超高青年知名度會有外溢效果，黃捷的提名會是民進黨最大的驚喜。

李正皓認為，至於賴品妤終於吹起反攻號角了！廖先翔家族800坪的莊園級違建對於北部的年輕人一定有感，這是居住正義的議題，如果這個議題能緊咬超過兩個禮拜，那賴品妤就能翻轉原本因雲豹小公主挨打的局面。以上4個激戰區都很重要，這4區只要能贏，它的外溢效果就會讓一些本來五五波的選區也跟著翻轉，包含新北的何博文等，進而讓民進黨國會過半。

政治評論員李正皓指出，隨著揭弊議題一波又一波的操作，吳崢與張智倫最新民調，兩人支持度只差2.5%，而知名度方面，吳崢已經從9月時的50.5%進展到67.2％。（李正皓提供）

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