台鐵高雄機廠僅保留2公頃林地挨轟 市府：加計公共空間達5.82公頃

台鐵高雄機廠現況圖。（高雄市都發局提供）

2023/11/01 23:47

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市議會今天進行都委會報告與質詢，議員陳麗娜指台鐵高雄機廠開發計畫，9公頃林地僅保留2公頃，令地方不滿，要求保留綠地；市府都發局則澄清已落實民眾參與，並整合社團、專家意見，加計公共開放空間後，公園綠地空間已達5.82公頃。

陳麗娜指出，配合鐵路地下化，高雄機廠在2013年搬遷到屏東潮州，原本在鳳山廣達31公頃的舊廠區，台鐵計畫開發再利用，但高市府提出的計畫案，讓綠地變得破碎，文史團體批評是將高雄機廠大卸八塊，市府開機重來，將計畫修正後，今年4月再度送審。

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陳麗娜說，修正後方案保留了貨車工場、文康中心和公共澡堂。至於綠地部分，市府表示委託學術單位調查，全區有995棵樹，其中33棵公告為特定紀念樹木原地保留，121棵建議移植運用，其餘800多棵樹，有些是果樹、有些健康狀況不佳，建議移除。

她表示，根據台灣森林城市協會理事長莊傑任的說法，廠區內的果樹移除非常可惜，9公頃樹林只剩下2公頃，其餘都變作建地，犧牲大量樹木；當地林振隆里長也表示，武慶里沒有公園，希望市府保留機廠綠地和行政大樓，做為里民活動場所，雖然民間有意見，但都委會仍於4月底審議通過台鐵高雄機廠都市計畫變更案。

對此，高雄市都發局回應說，台鐵機廠開發案歷時10餘年，直至近2年經市府召開3次座談會和多場說明會，都計變更草案內容參考當地民眾需求，包括樹木保留或移植、道路闢建與改善規劃、興建地下停車場與公園化等，都已納入規劃，期待與民眾共同推動廠區蛻變為綠色生態基地。

都發局強調，本案除已規劃2.15公頃公園用地，並於西南側部分街廓，指定為公共開放空間，加計後公園綠地空間已達5.82公頃，此外園區內綠覆率需達80%以上；至於犧牲大量樹木一事，都發局澄清並無移除，而是專家建議將不健康樹木移植，給予更健康的生長空間。

都發局表示，未來闢建完成後，生態部分規劃有生態景觀滯洪池，文史部分保留移車台、貨車工廠、大澡堂及鐵軌等設施，讓民眾可在此處，親子寓教於樂；針對民眾期盼的社區活動空間，也將把機廠內文康中心再利用，規劃做為社區民眾活動場域。

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