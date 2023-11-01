批柯農業、農民保險分不清 黃偉哲：別為了選票糟蹋農民

台南市長黃偉哲發文批「柯文哲主席不要為了選票糟蹋農民」。（記者洪瑞琴攝）

2023/11/01 22:49

〔記者洪瑞琴／台南報導〕針對民眾黨總統參選人柯文哲最近對農業相關議題的發言，曾參加1988「520農民運動」的台南市長黃偉哲，今（1日）有感而發為農民發聲。他貼臉文直批「柯文哲主席不要為了選票糟蹋農民」，總統大選會決定帶領台灣的人，領導者的格局，反映在對待人民的態度上。

黃偉哲表示，柯主席搞不清楚「農業保險」跟「農民保險」的差別，前者針對「種植與養殖項目」遭遇天災時，不至於血本無歸，能夠獲得基本的保障與理賠，與天災救助相輔相成；後者針對「職業身分」，照顧有實際耕作的農民朋友，目前有「農民健康保險」與「農民職業災害保險」，加上「農退儲金」，構成「3保1金」的照顧體系。

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黃偉哲說，柯文哲主席這幾天對於農業的評論，不只是充滿誤解，更對於辛勤努力的農民朋友，更是透露出無法同理的姿態。柯文哲主席很喜歡說「科學、理性、務實」，可惜從柯文哲主席近期對農業相關的評論來看，「恐怕只是說說而已」，令人遺憾。

黃偉哲也在貼文中提到，南市政府對農業與農民朋友的協助，包括玉井農產加工與冷鏈物流中心、將軍智慧水產加工及物流運籌中心、新化果菜市場冷藏（凍）工程均依進度建置中，完工後將可提升農漁產保鮮品質，增加出口競爭力；協助農漁產外銷日本、美國、韓國，品項包括鳳梨、芒果、虱目魚等鮮果或冷凍產品。

市府推動農漁產獲得ASC養殖國際認證、穆斯林清真認證、TAP產銷履歷等；以循環經濟概念推動養蚵產業管理，將廢物蚵繩和廢棄蚵棚進行回收再利用，並加速淘汰不可回收材質；導入人工智慧與自動化生產方式，提升養殖漁業、畜牧業效率及環境，並降低成本；持續投入經費維護更新農水路，今（2023）年總計編列3.43億，核定改善案件346件；養殖區排水路及道路網維護，投入1億304萬，完成改善漁路8.72公里、水路1.41公里、橋樑3座；漁港建設及航道清淤，相關經費投入9962萬。

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