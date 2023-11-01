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民進黨不分區立委名單 11/15可望公布

民進黨不分區立委名單可望15日公布。（記者陳昀攝）

民進黨不分區立委名單可望15日公布。（記者陳昀攝）

2023/11/01 17:56

〔記者陳昀／台北報導〕民進黨「2024大選提名策略小組」召集人潘孟安日前透露，不分區立委提名委員會未來兩週會密集開會審議推薦名單，預計11月中旬有結果。黨內人士今進一步說明，15日中執會將討論不分區立委名單，順利的話可望當天通過並公布結果。對於外界不看好國會過半目標，黨中央也不認為任何立委參選人OHCA，一定全力支持、強力輔選。

民進黨主席暨總統參選人賴清德已透露，將先公佈不分區立委名單再公布副手。黨內人士則表示，目前確定的是15日民進黨會召開中執會討論不分區名單，順利的話當天就能通過最終名單，且必須對外公布；至於副手時程，只能說20日登記前一定會出爐。

黨內人士指出，目前區域立委可以分為優勢區、艱困區、激戰區，且有不同因應戰略，已三令五申優勢區參選人不可鬆懈；在激戰區，黨中央也緊盯各選區在議題、對手的狀況；在艱困選區，除了賴清德行程上的協助，中央黨部也挹注文宣等資源，並緊盯知名度相對低的新人，敦促他們勤跑基層，但情勢一直在變，像蔡銘軒對戰馬文君，已經從「艱困區」變成「激戰區」。

如何評估國會過半的目標？該人士說，選舉情勢瞬息萬變，也不會單靠優勢區就能過半，不分區立委的席次也很重要；至於部分參選人被評論已經OHCA（到院前停止呼吸心跳，比喻當選機會極微），他也強調，黨中央不認為任何參選人OHCA，自從蔡培慧成功翻轉當選立委後，黨內更深信這件事；即便台東綠營已然分裂，但在登記前都還有空間談，黨中央的立場很清楚，提名誰就全力支持，這點毋庸置疑。

黨內人士也說，溫暖好政說明會將持續辦理，民進黨青年部的胖卡助選團也會持續助陣，加上黨內政治明星如前行政院長蘇貞昌等人，都會投入輔選。

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