曾揚言「我給大陸賞飯吃」中國短影音誆稱郭台銘跪求原諒

富士康遭中共查稅，中國微博等平台討論區，近日出現許多造假短影音稱，揚言給大陸賞飯吃的郭台銘，慘遭打臉跪求原諒。（翻攝微博）

2023/11/01 21:03

〔記者陳鈺馥／台北報導〕鴻海集團創辦人郭台銘連署參選總統之際，中國稅務部門對鴻海集團旗下富士康進行稅務及用地稽查。連日來，郭對富士康遭查事件沒有置評，但中國微博等相關平台討論區，出現許多造假文章和短影音稱，曾揚言「給大陸賞飯吃」的郭台銘，已經夾著尾巴跪求原諒，更有小粉紅嗆聲是中國賞飯給富士康吃。

經查，「我給大陸飯吃」非郭台銘近期發言內容，而是2019年郭上館長陳之漢訪問時所表述意見，但中國抖音、微博等新媒體平台，目前已有拿郭過去發言與富士康查稅事件的剪接影片流傳，對郭展開攻擊批判。

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郭台銘與副手賴佩霞今天下午前往台北市選委會遞交總統、副總統選舉連署書件，並未公布送件數量，面對媒體追問是否參選到底等，郭台銘並未回應，偕賴佩霞快步離開。

今年8月，郭台銘宣布投入總統大選後，中共出手介選力攻勢不斷。國台辦主任宋濤陪同國民黨副主席夏立言參訪山西運城關帝廟之際，刻意選在「結義圖石碑」前，念出「背義忘恩，天人共戮」碑文，暗批篤信關公的郭台銘。

9月5日，北京當局更藉中國台企聯之手發布新聞稿，質疑郭台銘的獨立參選「無疑是給在野候選人選情雪上加霜」、「一味逆勢而行，只會親者痛仇者快」，呼籲郭盡早「歸隊」實現政黨輪替。

事後，中國鷹派官媒《環球時報》10月22日獨家披露，中國稅務部門正對鴻海集團旗下富士康在廣東、江蘇等地的重點企業進行稅務及用地稽查。

25日，國台辦發言人朱鳳蓮對外聲稱，對所有企業開始遵紀守法調查是「正常執法行為」，更強調「台胞台企」在中國分享增長紅利，應對兩岸關係和平發展發揮積極責任。

對於富士康被查稅一事，陸委會主委邱太三昨日接受電視節目專訪時表示，如果只是一般性查稅或調查，應該要經過「新華社」或「人民日報」公布，而不是由「環球時報」公布。

邱太三分析，一般來說這類議題應該是由經濟學者談，然而這次卻是廈門大學政治學者出來評論。從這些跡象來看，毫無問題，中共就是想要阻止郭台銘參選。

經濟民主連合智庫召集人賴中強今日在立法院受訪指出，中國對富士康查稅及用地查核，明顯是在介選。富士康在中國經營多年，中共政府在對郭台銘提出警告，不樂見郭台銘連署參與總統大選。

有意參選總統的郭台銘近期將選戰資源投向抖音戰場，跟風中國抖音歌曲《我姓石》，將原先歌詞「我姓石，無論何時與妳相識我都值」，改編為「我姓郭，ㄍ窩郭，霸道總裁的傳說」，引發外界兩極評價，最後主動將影片下架。（翻攝抖音）

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