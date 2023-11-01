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國民黨考紀會通過開除范成連黨籍 沈智慧停權3年

國民黨今日召開考紀會，開除原中常委范成連黨籍。（資料照）

國民黨今日召開考紀會，開除原中常委范成連黨籍。（資料照）

2023/11/01 17:50

〔記者林欣漢／台北報導〕國民黨今日召開考紀會處理黨紀案件，針對原中常委范成連在停權處分執行期間內持續為其他總統參選人助選，甚至涉嫌遭檢調查出以違反總統副總統選舉罷免法的行賄方式收買連署書並遭法院收押禁見，通過開除黨籍處分，以整飭黨紀；另地方黨部陳報中常委沈智慧協助其他總統參選人連署案，也通過停權3年處分。

國民黨考紀會主委黃怡騰強調，黨紀沒有模糊空間，如有任何違反黨紀情事，權責單位將嚴肅處理，絕不寬貸，呼籲黨員同志應共同致力於2024總統與立委選舉團結勝選。

考紀會指出，范成連此前已因為非國民黨特定總統參選人助勢，而遭停權兩年處分並提出申訴，但停權處分執行期間內竟再度違反黨紀，被檢調查出不僅幫該陣營助選、連署，更涉及利用金錢收購連署書、致贈現金的賄選行為，違紀情節重大，更嚴重影響黨譽，考紀會無異議駁回范成連針對停權案所提出的申訴，並依據「中國國民黨黨員違反黨紀處分規程」第30條第2項之規定，針對影響重大的違紀行為主動進行審議處理，全體一致決議加重處分，開除黨籍。

考紀會表示，沈智慧是遭檢舉有於台中地區，利用其擔任負責人的公司，協助非國民黨特定總統參選人陣營對外徵求競選總統連署書，並配合為該陣營規劃連署作業的顧問公司需求，向該陣營推薦受僱人多人，協助辦理連署作業，且擔任其連帶擔保人。受檢舉人的行為，嚴重違反國民黨黨紀與國民黨「113年中華民國總統暨立法委員選舉黨員行為規範」，該案經地方黨部議決後陳報至中央考紀會，考紀會通過停權3年處分。

考紀會強調，依據「113年中華民國總統暨立法委員選舉黨員行為規範」，未經黨同意，不得為非黨籍參選人助選、助勢、連署、參與其活動或其他與本黨決策相左的行為，並應全力協助本黨各項提名（徵召、核准）參選同志當選。國民黨全代會已無異議通過新北市長侯友宜為黨提名中華民國第16任總統選舉參選人，全體黨員同志皆有義務遵守全代會決議及黨章要求，沒有任何模糊空間，絕不寬貸任何違紀行為，權責單位將嚴肅處理。

國民黨今日召開考紀會，中常委沈智慧（中）停權3年。（資料照）

國民黨今日召開考紀會，中常委沈智慧（中）停權3年。（資料照）

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