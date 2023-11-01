賴清德台南競總4日成立 黃偉哲盼得票率比2020高

民進黨總統參選人賴清德台南競選總部將在本週六成立，率各縣市之先。（記者吳俊鋒攝）

2023/11/01 17:43

〔記者吳俊鋒／台南報導〕民進黨總統參選人賴清德在各縣市的競選總部陸續完成佈局，週六將由台南率先成立，希望「本命區」扮演火車頭的關鍵角色，帶動綠營的勝利氣勢，繼續衝出全國第1的得票率，甚至能超越2020年的近67.4﹪。

擔任台南競選總部主委的市長黃偉哲表示，這次的總統選情，詭譎多變，除了「藍白拖」之外，還有爭取獨立參選的鴻海創辦人郭台銘，但賴清德也早就宣誓做好「一對一」的準備，全力應戰。

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賴清德台南競選總部位於仁德，緊鄰東區，各縣市首發的成立大會本月4日舉行，預計有破萬支持者湧至，黃偉哲提到，當天將展現團結氣勢，豎立全國第一棒的典範。

黃偉哲說，這場總統大選，賴清德將以最高規格來迎敵，無論對手是1個人、2個人或3個人，綠營都會以不變應萬變的態度，全力以赴。

黃偉哲指出，歷次民調顯示，主要對手的多寡，會影響總統的得票率， 設定以比2020年更好為目標，具體數字仍在評估，台南的選情他樂觀以對，希望賴清德能再創新高。

至於立委選舉，黃偉哲強調，台南競選總部成立後也將積極投入輔選，6席全壘打；而政黨票則牽涉到綠軍整合，台聯與基進等友黨都在爭取，雖將全力協商，但「兄弟爬山各自努力」，目標是超過2020得票數。

黃偉哲今天帶領黨公職一起為競總「開箱」，內部規劃了「政績走廊」，展示對全民照顧的福利措施與地方建設等具體成果，並搭配拚經濟、護民主、強國防、保和平的競選主軸。

大廳有呈現正面能量的「熊介讚」意象裝置藝術，競總外掛設「信賴台灣、幸福平安」的宣傳看板，並邀請手繪藝術名家顏振發進行創作，期許支持者延續團結氣勢，守住台南，拿下全國最高票。

出席的立委郭國文與賴會員都認為台南是賴清德本命區，扮演民主火車頭的角色，有帶動綠營氣勢責任，呼籲支持者要集中選票，讓台南的「老市長」成為2024年的「新總統」。

民進黨總統參選人賴清德台南競選總部將在本週六成立。（記者吳俊鋒攝）

民進黨總統參選人賴清德台南競選總部規劃有政績走廊，大廳則是突顯正面能量的「熊意象」裝置藝術。（記者吳俊鋒攝）

民進黨總統參選人賴清德台南競選總部規劃有政績走廊，大廳則是突顯正面能量的「熊意象」裝置藝術。（記者吳俊鋒攝）

競選總部邀請名家顏振發手繪宣傳看板。（記者吳俊鋒攝）

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