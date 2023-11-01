接見歐洲議會訪團 蔡英文：與歐盟共同打造更有韌性民主供應鏈

總統蔡英文接見歐洲議會友台小組第一副主席柯契夫（Andrey Kovatchev）及訪團，致詞指出，台灣具有堅實的晶片製造能力及專業知識，希望與歐盟加強合作，共同打造更有韌性的民主供應鏈。（擷取自「蔡英文 Tsai Ing-wen 」臉書直播影片）

2023/11/01 17:37

〔記者蘇永耀／台北報導〕總統蔡英文今天（1日）接見歐洲議會友台小組第一副主席柯契夫（Andrey Kovatchev）及訪團。總統指出，台灣具有堅實的晶片製造能力及專業知識，希望與歐盟加強合作，共同打造更有韌性的民主供應鏈。柯契夫致詞時除了支持台、歐盟簽署雙邊投資協定，同時強烈呼籲讓台灣參與各國際組織。

保加利亞籍歐洲議會友台小組第一副主席柯契夫10月30日到11月4日率團訪問台灣，訪團成員還包括斯洛伐克籍議員施依凡（Ivan Štefanec）及西班牙籍議員羅培斯（Leopoldo López Gil）等歐洲議會友台小組核心成員。

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蔡英文致詞時先代表台灣人民歡迎柯契夫等人來台訪問，感謝他們長期透過連署及投書等行動關注台海的和平穩定，並支持台灣的國際參與，也感謝歐洲議會近年通過多項友台決議，深化台、歐盟間的夥伴關係。總統指出，這是歐洲議會連續3年籌組官方代表團來訪，展現對台灣強而有力的支持。

蔡總統說，台灣和歐盟共享民主、自由價值，近年面對威權主義的擴張及全球經濟局勢的變化，台灣和歐盟在經貿、科技及區域安全等領域持續分享經驗、深化交流。歐洲晶片法在今年9月已經生效，歐盟將強化半導體技術的研發，以及維持供應鏈的安全，相信台灣具備堅實的晶片製造能力跟專業知識，將是歐盟可信賴的夥伴，也期待我們雙方加強合作，共同打造更有韌性的民主供應鏈。

總統也希望來訪議員能支持深化台歐盟關係，除了協助台灣和歐盟洽簽雙邊投資協定，也持續關注台海的和平穩定，共創區域的繁榮發展。

柯契夫致詞時則強調台灣是歐盟的關鍵夥伴， 與台灣深化政治、經濟和民間連結，符合歐盟的最佳利益。他也強調，歐盟堅決反對任何人試圖改變現狀，尤其是以武力的方式。在俄國侵略烏克蘭及哈瑪斯對以色列發動攻擊後，歐洲的回應更展現了堅持以和平解決爭端、反對使用暴力的決心。

柯契夫也希望歐盟與台灣在數位科技、再生能源研發等方面加強合作，並認為若能簽署雙邊投資協定，將能開啟更多機會，且展現對台灣的支持、肯定台灣對全球經濟的實質貢獻。

柯契夫等更強烈呼籲讓台灣參與各國際組織，且強調若排除台灣，就是違反了國際社會應該捍衛的包容及合作原則。

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