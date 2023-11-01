竹市113年度總預算案逕付二讀 民進黨團批藍白合強勢護航

新竹市民進黨團批藍白合強勢操作，市議會定期大會開議第二天，議會在藍白合操作下，竹市113年度的總預算案遭護航逕付二讀。（記者洪美秀攝）

2023/11/01 23:25

首次上稿 19:40

更新時間 23:25（補充新竹市府回應）

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市議會民進黨團今天指出，今天是定期大會開議的第二天，市議會就在藍白合作下，主動送給明天要進行施政報告的高虹安一份大禮，其中竹市113年度的總預算案在議長與民眾黨議員強勢護航下逕付二讀。對此，黨團強烈反對議會此項決議，黨團總召陳建名表示，在議會的議事規則中，明載預算案一讀會後應交付有關審查委員會審查，如今藍白合作毫不遮掩，過去號稱嚴格把關的時代力量也默許議會自廢武功的行為，議會儼然成為和高虹安利益交換的黑箱，議員不監督就是辜負市民期待。

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對此，市府表示，議會為自主自治的民意機關，且市府受議會監督，市府一切尊重議會的共識及決議；有關明年度預算編列情形，市府表示，市府團隊於各項政策上皆大有進展，明年更是邁向新竹市大發展的階段，無論是教育、建設、資訊、文化、社福、環保等等面向都將進一步以民意並實現政見，預算編列絕對都是核實提出，皆為民眾殷殷企盼的事項，以及改進市府政策的作為，預算已送交議會審議，市府尊重議會的決議，盼議會多給予市府預算支持。

陳建名表示，這次市府的總預算內容荒腔走板，對外宣稱281億元創新高，但細看內容，許多項目多有爭議，像是比過去經費暴漲三倍的滿意度民調，既然高虹安都住回建築，為何持續編列首長宿舍的經費，另外津貼補助式的預算暴增，但至今仍未接到市府說明如何維持財政紀律的規劃，而建設的經費大不如前，是否高虹安選擇擺爛只想發錢撒幣。

陳建名強調，定期會長達1個月的會期間就是希望市府官員能在委員會審查時針對其預算進行說明，議員也要盡到瞭解細節以及監督的責任，而不是僅在大會上包裹表決。

陳建名表示，從這個預算會期就看出高虹安急於脫身、無心市政的態度，而藍白合的狀況下議會也配合著高虹安打假球，發文向議員索取質詢簡報或是總預算逕付二讀，都明白表示著高虹安不願面對預算上的質疑，想要盡快脫身。這是否也跟高虹安官司纏身，花太多心思在訴訟準備有關？

陳建名呼籲，不論黨派的議會議員，都應該扮演好代議士監督的角色，而非只是讓議會成為高虹安的橡皮圖章。

新竹市民進黨團批藍白合強勢操作，市議會定期大會開議第二天，議會在藍白合操作下，竹市113年度的總預算案遭護航逕付二讀。（記者洪美秀攝）

新竹市民進黨團批藍白合強勢操作，市議會定期大會開議第二天，議會在議長許修睿及民眾黨議員的藍白合操作下，竹市113年度的總預算案遭護航逕付二讀。（資料照，記者洪美秀攝）

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