張秀華進駐與侯友宜聯合競總 喊出「前進立院中興大樓」

國民黨嘉市立委參選人張秀華今天上午舉行與總統參選人侯友宜聯合競選總部進駐祈福儀式。（記者丁偉杰攝）

2023/11/01 18:23

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕2024大選戰情加溫，國民黨嘉義市立委參選人張秀華今天上午舉行與總統參選人侯友宜聯合競選總部進駐祈福儀式，競總所在地位於中興路與高鐵大道路口，張喊出「從中興路出發，前進立院中興大樓，為藍軍中興南台灣區域立委席次」。

張秀華由嘉義市長黃敏惠等人及支持者陪同參與進駐祈福儀式，聯合競總也公布輔選團隊重要成員，黃敏惠擔任主委、前立委江義雄擔任特別顧問、後援會總會長蔡金鍊、顧問團總團長胡懋麟及身兼副主委的嘉市議員傅大偉、張敏琪、陳家平、郭定緯、黃思婷及身兼發言人鄭光宏等人。

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黃敏惠表示，明年選戰，不只是要拚侯友宜當選總統、張秀華當選立委，更是要為中華民國、台灣、嘉市而戰，選舉倒數 72 天，呼籲支持者團結做伙，齊心贏得總統與立委選戰。

張秀華介紹聯合競總陳設、設計語彙與設計巧思，內部有侯友宜、張秀華與黃敏惠三人主視覺背板，及張秀華與已故父親嘉市議員張東坤兩人超過50年扎根嘉市從政歷程與選民服務的動人故事。

張秀華說，當選立委後，將持續向中央爭取，要求兌現承諾全額負擔嘉市鐵路高架化工程經費、爭取高鐵至台鐵間輕軌運輸、嘉義航空站升級及總圖書館等重大建設，她堅信團結的國民黨必能贏得嘉市立委席次，侯友宜也能讓政黨輪替，讓台灣更好。

張秀華的對手、民進黨現任立委王美惠預定12月2日在公明路服務處，成立與總統參選人賴清德聯合競選總部，主委由遠東機械集團前董事長莊國輝擔任。

國民黨嘉市立委參選人張秀華（右）與擔任聯合競總主委的嘉義市長黃敏惠（左）兩人牽起手在總部背板合照。 （記者丁偉杰攝）

張秀華與侯友宜聯合競總今天舉行進駐，同時公布輔選團隊重要成員。（記者丁偉杰攝）

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