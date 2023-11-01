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柯曝跟郭「還是可繼續談」 許甫︰2020模式可期待

民眾黨副秘書長許甫1日受訪時分析，比較合理的狀況或許是循2020年模式，由郭台銘薦舉人才至民眾黨不分區名單，若藍白有成功整合，甚至也可能列入國民黨不分區名單，是可以期待的方向。（觀點芹爆戰提供）

民眾黨副秘書長許甫1日受訪時分析，比較合理的狀況或許是循2020年模式，由郭台銘薦舉人才至民眾黨不分區名單，若藍白有成功整合，甚至也可能列入國民黨不分區名單，是可以期待的方向。（觀點芹爆戰提供）

2023/11/01 15:42

〔記者黃靖媗／台北報導〕近期國民黨與民眾黨互動頻頻，外界關注民眾黨總統參選人、黨主席柯文哲與鴻海集團創辦人、無黨籍總統參選人郭台銘合作的可能性。民眾黨副秘書長許甫今（1）日中午受訪時分析，比較合理的狀況或許是循2020年模式，由郭台銘薦舉人才至民眾黨不分區名單，若藍白成功整合，甚至也可能列入國民黨不分區名單，是可以期待的方向。雖然郭台銘稍早已經赴選委會遞送連署書，但柯文哲上午仍說，「還是可以繼續談」。

許甫今日中午接受網路節目「觀點芹爆戰」專訪時表示，柯、郭之間一直有聯繫，雙方幕僚也有聯繫，但他們現在無法臆測下一步的動向，他個人的判斷是，郭台銘送件連署書後，是否會去登記也是考量之一。

許甫也透露，他之前遇到郭陣營的人，對方說郭營現在沒有任何前提，就他所了解，柯、郭見面時，郭也從未提出要當副手等條件，雙方並沒有談到未來的情況。

柯文哲今日上午談及郭台銘時，重申「團結一切可團結的力量」，郭在財經領域是「一把手」，他認為不需要一開始就把人排除，只要規則清楚，大家可以進來就進來；被問到郭台銘今遞送連署書至選委會，是否會影響合作可能，柯則說，「他（郭）遞件還是可以繼續談啊」。

另一方面，針對不分區名單外傳列入中國配偶、台灣新住民發展協會榮譽理事長徐春鶯，許甫指出民眾黨的立場是「3個必須」，中配及其家屬在台有超過100萬人，必須有代表、代言人進入立法院，且徐春鶯個人必須面對外界質疑，以及民眾黨必須堅持政治理念，不會因為提名中配有爭議而退縮。但許甫也說，假設徐春鶯真的有爭議、又說不清楚，他們不必然提名徐，不過還是會在新住民族群中尋找代言人。

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