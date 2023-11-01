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李彥秀轟「物價高政府不知民間疾苦」 吳欣岱：低階的政治操作

台灣基進台北市黨部主委吳欣岱。（圖擷自臉書）

台灣基進台北市黨部主委吳欣岱。（圖擷自臉書）

2023/11/01 16:27

〔即時新聞／綜合報導〕台北市議員李彥秀批評民進黨7年執政，肉類漲幅高於總指數2倍。對此台灣基進台北市黨部主委吳欣岱表示，相比世界情勢的衝擊下，台灣對於肉價漲幅的影響只有一半，用這一點來攻擊政府，卻沒有提出任何解方，真的是很低階的政治操作。

吳欣岱在臉書PO文表示，李彥秀提到主計長回應中國國民黨問他排骨飯的排骨為什麼越來越薄，想把輿論帶往「政府不知民間疾苦，物價越來越高」的方向，李彥秀文章中是用2016到2022年消費者物價指數的總指數的改變（增幅7.4%）和肉類指數的改變（增幅15.6%）來指責主計處和農業部失職。

吳欣岱指出，世界的趨勢是黃豆和玉米的期貨飆高是在2021年發生，飼料成本漲價導致飼養成本增加，全球肉價的確有上漲，2016年指數是91，2022變成118.8，漲幅高達30%。

吳欣岱續指，相較於台灣在世界情勢的衝擊下，對於肉價漲幅的影響只有一半（15.6%）真的是滿大的差異。用這一點來攻擊政府，卻沒有提出任何解方，真的是很低階的政治操作，再強調一次，毫無專業與邏輯的在野監督只會讓政府陷入內耗，一點建設性都沒有，請中國國民黨不要再亂了。

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