賴清德未稱「義務役不必上戰場」 賴中強：請藍媒停止惡意扭曲

民進黨總統參選人賴清德。（記者塗建榮攝）

2023/11/01 15:06

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨總統參選人、副總統賴清德近日在選舉場合指台海若發生戰爭，職業軍人會是主戰部隊，義務役基本上是備戰部隊，這是基於全民國防的理念，卻被刻意扭曲為「義務役不用上戰場」。經民連智庫召集人賴中強表示，這是認知作戰，並還原了賴清德正確的說法與不夠精確的部分，請藍媒停止惡意的扭曲。

賴中強表示，賴清德並沒有說「義務役不必上戰場」，請慎思明辨，這是四個不同命題：

請繼續往下閱讀...

（X）義務役不必上戰場→賴清德並沒有這樣說。

（O）義務役不是主戰部隊→賴清德有說，這也是國防部的規劃。

（O）義務役負責防守基礎設施與城鄉→賴清德有說，這也是國防部的規劃。

（？）義務役沒有直接上第一線→賴清德有說，但這句話不夠精確，容易引起誤會，建議賴清德副總統更清楚地向國人說明。

賴中強強調，「義務役不必上戰場」，這不僅是稻草人謬誤（藍媒自己紮個稻草人，說這是賴清德的意思，然後自己對著稻草人猛打）。而且，也是陰險的兩面認知作戰：如果賴陣營不反駁，他們罵賴「騙票」，如果賴陣營反駁，他們就說，「承認了吧，票投民進黨，義務役上戰場」，完全無視「備戰，才能止戰」，這個基本道理。

賴中強指出，根據去年底蔡總統公布的「強化全民國防兵力結構調整方案」，國軍主戰部隊是由志願役組成，役期延長為一年的義務役是要做為守備部隊，而非主戰部隊。同上方案，以義務役為主的常備「守備部隊」，主要負責國土守備跟基礎設施的防護，保護自己熟悉的家園的任務。

賴中強續指，賴清德說法不夠精確的部分為，在蔡總統公布的「強化全民國防兵力結構調整方案」第一點提到「由編制21萬人，現員18萬人志願役軍人為主的『主戰部隊』，以專業的訓練、精銳的戰力，隨時守護國家安全的『第一線』。」

但這裡的「國家安全的第一線」比較像是重責承擔的形容詞，不代表義務役所參與的守備部隊，萬一戰爭發生時，就不會處於「接戰的第一線」。尤其是戰爭型態改變後，中國解放軍有可能以傘兵空降、直升機機降或特種部隊突襲後方，此時義務役防守水庫、電廠、油槽的基礎設施守備旅，與防守重要道路橋梁的城鄉守備旅，是有可能倒過來成為「第一時間的接戰部隊」，反而機步旅、裝甲旅等主戰部隊成為後援部隊。這也是邱國正部長說的「槍砲一響，台灣沒有前方後方之分。」

賴中強點出，賴副總統應該嘗試向年輕人解釋過去兵力縮短為四個月軍事訓練，所面臨的困境就是，目前由職業軍人組成的主戰部隊，只能維持海空軍與陸軍的機動打擊部隊，其人數尚不足以形成對全台海岸線的全面守備。國軍灘岸守備任務，目前係由「有官無兵」的基幹步兵旅，搭配戰時動員後備軍人守海岸線，未來的「灘岸守備旅」則會納入義務役士兵。

賴中強在文末表示，根據國軍過去「拒敵於彼岸、擊敵於海上、毀敵於水際、殲敵於灘岸」的接戰順序，那「灘岸守備旅」算是第四順位，而不是第一線。這個說法不能說錯，但無助於全民防衛意識的提升。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法