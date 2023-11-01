周春米專案報告「明揚火災」 議員批：像生活札記

屏東縣長周春米今到議會進行明揚大火專案報告，縣議員曾義雄批報告像生活札記。（記者羅欣貞攝）

2023/11/01 15:15

〔記者羅欣貞／屏東報導〕位於經濟部屏東科技產業園區的明揚國際科技公司，今年9月22日傍晚發生大火，造成10死110傷，其中4名消防員殉職。屏東縣長周春米今（1）日在縣議會進行「0922明揚火災事件專案報告」，遭縣議員曾義雄批，像生活札記，「這哪是檢討報告？」。

這場意外造成重大死傷，屏東縣議會請縣長周春米在定期大會中進行檢討報告，屏東縣政府提出19頁的書面資料，縣長周春米今日上午10點30分進行約半小時的專案報告，就事件過程、火災概要、現場及搶救部署說明、災後處置措施、檢討分析與策進作為進行說明。

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周春米表示，對於明揚公司大火造成重大人員傷亡，縣府深感沉痛，未來會透過現行機制的檢討改進及相關法規修正，加強與中央各管理機關的聯繫，落實推動各項公共安全政策，並要求企業負起誠實的義務，確切完成安全工作場域的應有作為，保護公眾生命財產安全。

國民黨籍縣議員曾義雄表示，假如這篇檢討報告是及格的話，那麼4個弟兄的生命就是枉死的，這哪是檢討報告？充其量是生活札記，裡面謊言滿篇，當時的消防局長許美雪接任了現場火場指揮官，她接任了嗎？她穿著了什麼帶了什麼東西？她穿著便服帶著女用包包，指揮官的裝備呢？她的無線電呢？到底檢討了什麼東西？為什麼我們年輕的生命會這麼快的消失？ 教育訓練出了問題嗎？無非就是計畫、執行、考核、檢討、改進，我們沒有泛政治化， 生命的消失讓我們心痛，我們學到了什麼東西，希望明年可以真正實地演練「災變後勤挺進」，因為前進指揮所支援前方弟兄的作戰，非常重要；所以這篇報告他打39分，像許美雪前局長一樣「死當」。

周春米在專案報告結束受訪時表示，今天的報告是就這個事件上所了解的，還有相關的制度法規，在這次事件我們綜合做一個說明，明揚事件有救災、有善後，善後還有一段長路要走，包括如何精進消防員救災的安全，還有連結到整個園區的部分，將來如何和中央單位做更密切的聯繫，以及企業責任的部分在哪裡，報告裡面都有說明，她口頭報告就是就相關的重點，後續檢察官也還在調查，有一些偵查不公開的部分，就尊重檢察官的調查，火災的調查還有一部分要化學鑑定，消防署也在做這部分的處理，事件處理還沒有告一個段落，後續的檢討精進我們也不會放鬆。

前消防局長許美雪（後排右三）在明揚事故現場穿便服、背著女用包包。（取自屏縣府網站）

屏東縣長周春米針對明揚火災爆炸案在縣會進行專案報告。（記者羅欣貞攝）

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