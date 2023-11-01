消防員要工會！ 時力：反對《公務人員協會法》請政院停止蠻幹

時代力量發言人林易瑩今日發布新聞稿呼籲，行政院停止蠻幹，真誠回應消防員的心聲，別再用協會法來魚目混珠。（時力提供）

2023/11/01 15:47

〔記者林哲遠／台北報導〕面對消防員長年呼籲組工會捍衛勞權，政院卻不顧基層心聲，堅持強推《公務人員協會法》，時代力量發言人林易瑩今日發布新聞稿怒批，這正好印證了消防員「基層沒有組工會，高層就不會傾聽」的訴求，呼籲行政院停止蠻幹，真誠回應消防員的心聲，別再用協會法來魚目混珠。

林易瑩指出，10年來消防員殉職人數高達43人，蔡政府卻遲遲不願回應消防員三大訴求「組工會、補充人力、全面適用職安法」，為了在選前化解火神眼淚的壓力，竟拿出「殘缺團結權、空泛協商權、缺乏爭議權」的公務人員協會來搪塞。不僅實質拒絕基層消防員的需求，還在表面上假裝改革，企圖以假亂真，令人憤怒。

請繼續往下閱讀...

時代力量一路走來堅持和基層站在一起，全力爭取消防員權益。林易瑩強調，消防員的訴求很清楚，就是組織工會，完整保障消防員權益，而行政院正在強推的協會法即便通過後，結社門檻依舊比工會高10倍，更同時缺乏「協商權」和「爭議裁決機關」，比雞肋更不如。

林易瑩重申，時代力量全力反對《協會法》，呼籲朝野各黨共同嚴正要求行政院，正視消防員的心聲，把被當作改革牛步遮羞布的《協會法》退回去。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法