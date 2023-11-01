38國執法人員討論跨境犯罪 陳建仁︰四防護網公私協力防制假訊息

行政院長陳建仁1日出席2023臺灣亞非論壇-區域安全與跨境犯罪國際研討會開幕式。（記者張嘉明攝）

2023/11/01 11:05

〔記者王定傳／台北報導〕行政院長陳建仁今受邀至「2023台灣亞非論壇─區域安全與跨境犯罪國際研討會」致詞時表示，假訊息攻擊是當前民主國家發展最重大的威脅，台灣更連續10年蟬聯受境外假訊息影響最嚴重國家榜首，為此，行政院建構「識假、破假、抑假、懲假」四防護網，除強化政府部會針對假訊息依「快、對、準」原則進行澄清，並透過公私協力模式投入防制假訊息。

今年第6屆的TWAF論壇，是由法務部調查局、外交部共同合辦，共有38國、250位來自海外的司法、執法官員、專家與智庫學者來台與會或提出專案報告。

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法務部長蔡清祥致詞時，網路犯罪包括假訊息、駭客攻擊、電信詐欺、深度偽造影片，已成當前最猖獗、隱晦及攫取暴力的新犯罪型態，為有效偵辦新型態犯罪，各國執法部門的國際合作更顯重要，執法人員的數位技術亦須日益精進，並以科技偵查打擊日新月異的網路犯罪問題，才能以最高效率將不法份子繩之以法。

調查局長王俊力則表示，將持續加強與理念相同國家的對等機關並肩協力，共同對抗資安駭侵威脅，並藉由推動與各國對等執法機關，或國際組織簽訂各項關於共同打擊犯罪與資安防護、人才培訓的合作備忘錄，逐步扎根全面夥伴關係，深化國際合作。

調查局指出，這次論壇主題聚焦台灣半導體供應鏈在地緣政治所占據的優劣勢，放眼全球飽受威權強國以資安手段發動威脅產生的危機，並邀請來自美國、非洲、韓國、馬來西亞、澳洲、土耳其、沙烏地阿拉伯等國內外高階執法官員、專家學者如我國國安局長蔡明彥、華府智庫史汀生中心傑出研究員Richard P. Cronin博士等。

調查局指，美國聯邦調查局、韓國國家安保戰略研究院、澳洲聯邦警署等機關，亦派高階官員擔任主持人或講者，討論各國執法及安全機關應如何因應共同防制新興安全威脅。

2023臺灣亞非論壇-區域安全與跨境犯罪國際研討會1日在台北召開，行政院長陳建仁等人出席與會。（記者張嘉明攝）

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