徐春鶯爭議 顧立雄：政黨有責任揭露她與中國的關係

立法院司法及法制委員會今審查「113年度中央政府總預算案關於總統府主管（不含中央研究院）收支部分」。（記者謝君臨攝）

2023/11/01 10:25

〔記者謝君臨／台北報導〕民眾黨不分區立委名單傳納入中國籍配偶徐春鶯，由於徐過往與中共關係密切，引發國安疑慮。對此，國安會秘書長顧立雄今（1）日表示，畢竟中國對我們懷有敵意，曾表示不放棄以武力併吞台灣，也是「反滲透法」定義下的境外敵對勢力，政黨有義務和責任要進行查證，並揭露她和中國之間的關係。

立法院司法及法制委員會今審查「113年度中央政府總預算案關於總統府主管（不含中央研究院）收支部分」，顧立雄於會前受訪，針對時事進行回應。

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對於徐春鶯爭議，顧立雄認為，這是在政黨政治下責任政治的問題，畢竟中國對我們懷有敵意，且它是表示「不放棄以武力併吞台灣」的一個「反滲透法」所定義下的境外敵對勢力，任何政黨要提不分區立委代表該政黨參與立委選舉，有義務和責任要進行查證並揭露她和中國之間的關係，且要接受人民檢視，對她過去行為和言論充分揭露，讓人民知道為何要選擇她作為該黨不分區立委的候選人。

至於媒體詢問有關民進黨立委趙天麟國安疑慮案，顧立雄則說，趙案已進入司法程序，他也說要配合調查，就由司法進行偵辦，「我對個案不適合評論。」

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