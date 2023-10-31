中國宗教統戰 邱太三：媽祖、關公聯誼會竟由國台辦協助組成

陸委會主委邱太三今日接受電視節目專訪表示，中共利用我國對宗教信仰的自由做統戰滲透，政府無法讓宮廟去組成全台媽祖聯誼會、全台關公聯誼會，結果竟然是由國台辦協助這些宮廟組成。（鏡電視提供）

2023/10/31 22:18

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中共利用宗教對台統戰，甚至介入台灣選舉。陸委會主委邱太三今日接受鏡電視《大選鏡來講：2024選戰論壇》節目專訪時表示，中共利用我國對宗教信仰的自由做滲透，政府無法讓宮廟去組成全台媽祖聯誼會、全台關公聯誼會，結果竟然是由國台辦協助這些宮廟組成。

邱太三指出，中共很清楚知道台灣人民非常善良、敬天畏神，尤其台灣廟宇特別多，也是政治人物爭取選票的地方。這幾十年來，宮廟有一些不符合人民期待狀況出現，中共政府更利用我國對宗教信仰自由去介入，例如國台辦協助這些宮廟組成全台媽祖聯誼會、全台關公聯誼會。

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邱太三舉例，中共會以宗教交流名義，派人到台灣藉著繞境、法會、祈福、聯誼或座談會等活動，蒐集台灣民情的資料，掌握哪些人在地方是有影響力的。前幾年就非常荒謬，還有宮廟是插五星旗的，中共很取巧的利用宮廟做政治統戰。

邱太三強調，國人要有認知，中國是沒有宗教自由的，中國全國政協主席王滬寧上周還在一場內部會議指示，宗教要聽從黨的指示，還有梵諦岡要任命的樞機主教，中國政府就不接受。基本上，這麼多年來，陸委會都有不斷跟宮廟宣導規範，該會文教處和副主委梁文傑有去拜會重要宮廟主委，告知未來若有交流活動，政府可提供協助。

關於中國可能以假民調介入總統大選，邱太三說，不管中共有無介入民調，民調都有一些盲點，也會受一時性的議題影響，更有一些民調有意圖性的引導，台灣民調都有名嘴、專家學者做分析，民眾多少了解，反而比較擔心的是名嘴、網紅，有一些網紅到對岸去，這些國安局都有在了解。

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