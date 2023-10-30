提名徐春鶯就是迎合中共 他怒斥：還為柯文哲做事者無疑為虎作倀！

李忠憲痛斥，柯文哲擬提名徐春鶯就是公開迎合中共，在這種情況下還跑去他底下做事的人，就是「為虎作倀」。（資料照）

2023/10/30 23:07

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨不分區立委納入統戰背景深厚的中配徐春鶯，引發外界疑慮，但民眾黨主席柯文哲卻反過來質疑「為何要劃分敵我？」。對此，成大教授李忠憲直言，柯文哲擬提名徐春鶯一舉就是公開迎合中國共產黨想法，在這種情況下還跑去他底下做事的人，就是「為虎作倀」！

李忠憲今天（30日）在臉書發文表示，「台灣真的是一個非常神奇的國家，像徐春鶯這種人就要進入國會當不分區的立法委員，我想在很多國家都是難以想像的事情。有些大德把這個政治的問題看成是法律的問題，認為只要限制有中國籍的人不能擔任立法委員，像郭台銘副總統候選人賴佩霞一樣宣布放棄美國籍，就可以處理這件事情。但徐春鶯要放棄中國籍很困難嗎？她放棄中國籍就會開始效忠台灣嗎？」

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他接著說：「柯文哲出來競選總統有個很大的作用是撕破了中華民國台灣的這個面具，很多人以為台灣社會已經達成這個共識，因此就可以平安順利、快快樂樂的過生活。不過中華人民共和國總是會找到邪惡的代表，習近平會想辦法找到代理人讓中華民國台灣也是中華人民共和國的一部分。」

李忠憲認為，目前台灣的憲法和政治體制，無法直接把中國設定為外國，即便中國不斷恫嚇用武力併吞台灣，機艦幾乎每天穿越台海中線，台灣還是只能忍受，不能宣示中國是敵人，「中國用這個巧門來統戰並統一台灣，台灣的憲法和法律有辦法排除徐春鶯成為台灣民眾黨不分區的立法委員嗎？我看是很困難。」

李忠憲接著痛批，支持柯文哲的選民可能因為有資訊落差的問題，因此情有可原，「但跑去幫他做事，等於幫習近平做事，這樣還值得我們對他好聲好氣嗎？他們想要併吞消滅我們耶！柯文哲就是比國民黨更勇於成為中國併吞台灣的總統候選人，公開迎合習近平和中共的想法，連徐春鶯這樣的人都可以成為民眾黨的不分區立委，尋求中共的支持，在這種情況下還跑去為他做事、成為他的追隨者，這不是為虎作倀、危害台灣嗎？用再多漂亮、搽脂抹粉的說辭，都沒有辦法解釋自己的行為。」

最後他嘆：「柯文哲想要讓徐春鶯成為台灣立委並沒有引起什麼軒然大波，其實這就是溫水煮青蛙，反正吳斯懷也當了台灣這麼久的立委，什麼事情也沒有，去年年底縣市長大選國民黨還大勝。這是一個政治問題，而不是一個法律問題，國家認同政治問題是憲法層次，想要用一般法律來解決，基本上是緣木求魚。我覺得這件事情是一個重大的訊息，我認為是臨界點，台灣將何去何從的分岔路！香港已經過了那個分岔路，而且永遠無法回頭了！」」

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