徐春鶯能當新住民代言人？ 中配網紅「上官亂」反駁柯文哲被讚爆！

傳民眾黨不分區立委名單，納入統戰背景深厚的中國籍配偶徐春鶯，引發外界疑慮。（圖擷取自海基會Flickr）

2023/11/01 00:40

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨不分區立委名單納入統戰背景深厚的中國籍配偶徐春鶯，引發外界疑慮，民眾黨主席柯文哲第一時間稱這是為了台灣新住民好，還反過來質疑「為何要劃分敵我？」對此，向來力挺台灣民主自由的中配網紅「上官亂」跳出來批評柯文哲的說法，讓網友大讚精闢理性。

曾自曝是中國國家幹部的徐春鶯，納入民眾黨不分區立委名單的消息傳出後，引發中方意欲滲透國會的擔憂，但柯文哲卻稱，打算提名徐春鶯是因為目前中配在台灣人口約有36至38萬人，與中配有親屬關係的超過100萬人，應該要有一個代言人。柯文哲更質疑，「為什麼一定要一開始就把某些人劃成敵人？」應用包容的態度接納所有人。

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對此，目前住在桃園市的中配網紅上官亂週二（10/31）透過臉書反駁柯文哲，「如果柯文哲先生真的是為了陸配圈好，而不是為了討好對岸，那找一位熟悉新住民業務的技術官僚或者NGO人士即可，不一定非得是陸配。其次，陸配們大都活得小心翼翼，在兩岸越是緊張的時期，越不希望被推到前台，柯文哲此舉把陸配們推到風口浪尖，造成進一步對立，未必是為陸配好。」

她接著指出：「陸配們一直都有自己的代言人，過去這些年，以羅美玲、羅致政、洪申翰為代表的立委們，為新住民群體發過很多聲，提出過很多優秀的提案，對這部分也非常熟悉，所以不存在陸配沒有代言人之說。此外，近十年來陸配年增長數量逐年遞減，2017年開始，東南亞配偶年增長數量開始超越陸配，陸籍配偶早已慢慢地不再占外籍配偶的主流。所以，怎麼公平對待東南亞的姐妹，讓台灣更加多元，或許更重要。」

上官亂的貼文曝光後讓網友讚爆，「贊成！問題不在於柯選中配當不分區，而是因為他選了有中國國家幹部背景的人」、「根本就不是讓外配有發聲的管道，一切就是政治算計！」、「陸配新住民們要睜大眼睛，終於來台灣脫離了共產威權的控制，千萬別讓他們的在台代理人伸手干涉各位的事務」、「上官亂比很多台灣人看得更清楚」。

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