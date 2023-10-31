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11/1起入境中國不再強制健康申報 小三通通關解塞

11月1日起，入境中國健康申報模式調整為有症狀主動申報，對於循小三通到廈門的旅客可減少填寫申報單時間，加速通關。（記者吳正庭攝）

11月1日起，入境中國健康申報模式調整為有症狀主動申報，對於循小三通到廈門的旅客可減少填寫申報單時間，加速通關。（記者吳正庭攝）

2023/10/31 21:17

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣政府表示，11月1日起，中國海關對旅客出入境健康申報模式，由現行全員申報調整為有相關症狀主動申報模式。此舉對於經常搭乘小三通往返兩岸的金門鄉親與台商，有助提高通關速度。

連日來，有關中國海關調整入境人員健康申報模式的傳聞不斷，縣府在確定相關訊息後，證實中方將作出新的調整措施。

縣府表示，根據中國海關總署公告，旅客來自疫情發生國家（地區）的人員，如接觸過相應病例或出現發熱、寒戰、頭痛、嗜睡、乏力、腹瀉等症狀，入境時應主動向海關申報，海關衛生檢疫人員將按規定程式採取醫學措施並開展採樣檢測。

縣府觀光處表示，武漢肺炎疫情爆發，中國即要求入境旅客填寫健康申報；今年1月7日小三通復航，縣府陸續接獲金門鄉親反映，不熟悉手機操作與填寫健康申報程序，隨著小三通航班擴增，廈門五通碼頭也常出現通關壅塞情況。

縣府指出，縣長陳福海了解狀況後，3月下旬派員進駐水頭碼頭協助填寫健康申報，並透過多次赴中國拜會廈門市政府機會，建議中方評估並取消相關規定。

對於中國自11月1日起，取消出入境健康申報的規定，縣府表示高度肯定，期盼兩岸人民健康有序地交流，恢復常態化往來。

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