徐春鶯仍具中國國籍 邱太三：若當選須放棄國籍才能擔任立委

民眾黨不分區立委名單考慮納入中國籍配偶徐春鶯，陸委會主委邱太三今日強調，民意代表仍須依照「國籍法」及「公務人員任用法」規範，出具放棄國籍的證明文件，才可以擔任立委。 （《大選鏡來講：2024選戰論壇》節目提供）（記者陳鈺馥攝）

2023/10/31 19:53

〔記者陳鈺馥／台北報導〕民眾黨不分區立委名單考慮納入中國籍配偶、台灣新住民發展協會理事長徐春鶯，外界質疑徐女曾是中國幹部，更擁有中華人民共和國國籍。陸委會主委邱太三今接受鏡電視《大選鏡來講：2024選戰論壇》節目主持人王時齊專訪時強調，民意代表仍須依照「國籍法」及「公務人員任用法」規範，出具放棄國籍的證明文件，才可以擔任立委。

邱太三表示，兩岸條例能確保取得中華民國身分證10年的中國配偶具備參政被提名權，不過勝選成為等同公職人員的民意代表之後，仍須依照「國籍法」及「公務人員任用法」規範，出具放棄國籍的證明文件，才可以擔任立委。

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邱太三證實國安單位正進一步確認徐春鶯過去背景，他指出，「最近因為這個事情曝光後，大家開始去注意到，我想相關單位都會去做進一步的確認，如果她是中國幹部的話，當然她更不適合，不要講有沒有所謂中國國籍的問題」。

邱太三強調，成為立委後，不管在哪個委員會，都會經手跟國家安全及國家機密的事宜，不能讓不適當的人去了解。

邱太三認為，最近會有中配列不分區立委的風波，應該是「某些政黨」找不到焦點或議題來曝光，所以找了這樣的議題。關於過去是否類似案例？邱太三舉例，統促黨張安樂曾經提名過中配擔任不分區立委，不過最後沒有勝選，所以一切問題都沒了。

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