諾魯爆政爭 涉外人士：親中派失利「台諾關係更鞏固」

諾魯新任總統亞定（David Adeang，中）2019年曾以司法及國境管理部長身分訪台，與法務部簽署「兩國刑事司法互助條約」。（資料照）

2023/10/31 19:52

〔記者楊堯茹／台北報導〕諾魯前總統昆洛斯（Russ Joseph Kun）才訪台祝賀國慶，25日就遭國會通過不信任案下台，30日選出新任總統亞定（David Adeang），引起討論。涉外人士指出，這是諾魯的黨派之爭，而提出不信任案的議員中，有少數屬親中派，但就結果而言，「台諾關係是更加鞏固」。

諾魯總統選舉非普選，而是由19名國會議員互相推舉產生，涉外人士指出，比起政黨政治，諾魯政治更像「派」，容易一夜翻盤，合縱連橫是常態。昆洛斯2022年當選總統「是個驚喜」，拱他出線的特定議員也就比較跋扈，總統難以牽制，當時外交部就注意並掌握。

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據了解，外交部為了穩住台諾關係與昆洛斯政權，在他一上任就邀請他訪台，進行國是訪問，今年也再度邀請他來參與國慶與玉山論壇。涉外人士指出，但也發現有少數議員「態度不太一樣」，並在國際場合觀察到他們與中國當局有所接觸，他說明，少數親中議員也在諾魯內部會議上，提案研擬往中國靠攏。

「諾魯爆發黨派鬥爭，不信任案提出議員中有親中派」，涉外人士強調，外交部一直都有在評估與觀察不信案提出的可能性，而提出該案的議員名單中，也有許多位友台議員，「代表這不是中國因素造成」。

諾魯第一輪總統選舉的人選，是由「少數親中議員」所提名，但票數9比9未果，議長保持中立未投票，進入第二輪選舉換了推舉人選，最後亞定以10比8勝選，昆洛斯投出關鍵票，涉外人士表示，外交部全程都有掌握「誰會投給誰」。

涉外人士強調，諾魯的選舉結果其實是讓「台諾關係更加鞏固」。亞定是諾魯的資深議員，曾於2019年兩度訪台，而2005年台諾復交，他也是當時的外交與貿易部長，而亞定內閣的外交與貿易部長則由諾魯前總統安格明（Lionel Aingimea）出任。

安格明對台態度鮮明，索羅門群島與台灣於2019年與台斷交時，不僅在聯合國大會發聲挺台，也在結束聯合國大會行程後，特地安排過境台灣，表達對台諾邦誼支持之意。

涉外人士也補充，而當初提出不信任案的「少數親中議員」未入閣，相反的，諾魯現任內閣都是友台議員，而現任議長馬庫斯．史蒂芬（Marcus Stephen）也曾當選總統，雖為保持中立未投票，但對台算友善，料想也是因為有往握大選情勢，才會沒有投票。

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